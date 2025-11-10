快訊

籃球／U19籃球聯盟 溪口國小有「獵魔女團」

聯合報／ 即時報導
溪口國小女球員快樂地與男球員對抗。圖／U19籃球聯盟提供
由福康文教基金會主辦的U19籃球聯盟9日在台北市北安國中進行U12福康盃組賽事，溪口國小雖以13：80不敵五華國小，教練鄧安明大膽啟用「獵魔女團」與男子選手較量，為賽會再添可能性。

溪口開賽就擺出全女孩陣容，蘇語琋、陳妍蓉、曾品瑄、林璽悅、高凱暄先發，不過現實殘酷，開局遭到對手23：0，直到第一節槍響前才由簡亘妤投進壓哨球開胡，之後偶有穿插男球員，第3節又由「女團」全面接手，第4節交給男隊員們。

其實溪口國小女籃戰力不差，近年偶有佳績，不過前代主力畢業，換血後多為籃球新鮮人，「這屆女籃大多是五年級才入隊，身材不錯，但技術跟經驗都不足，希望透過U19聯賽幫助她們成長。」鄧安明說。

U19籃球聯盟目前未開設女子組，俱樂部多有女球員登場，不過唯有溪口敢排出如此陣容，鄧安明笑說：「這個比賽都是假日打，我讓學生自由報名，結果女籃有9位，意願還比男生高，我本來期望是男女各半的。」

面對難得的「陰盛陽衰」，鄧安明笑說，其實校內男女籃經常交流賽，對戰男生並不陌生，「反而她們跟男生打球的時候，會做出令我出乎意料的動作，就讓她們在沒有戰績壓力的地方多嘗試、多吸收經驗。」

投進今天全隊第1球的簡亘妤今年六年級，就是去年開始打球的這批女籃之一，當時被教練相中後抱著姑且一試的心態，還真的考上籃球隊，「可能因為爸爸、媽媽、姊姊都會打一點球，我比較有興趣，他們都很支持我打球，而且沒有影響到課業。」

今天場上最有影響力的應屬曾品瑄，身高163公分已經高過不少同齡男生，此役抓下5個籃板，儘管4次出手未果，在禁區仍頗具威脅。國小二年級開始打球的她球齡比隊友都長，不過未來可能不會再走籃球路，至於打球的好處，她笑說：「出去比賽的時候可以不用上課。」

儘管比數有落差，勝方五華國小全力以赴，給足溪口女將們最大尊重，陳德翌攻下12分、3助攻、4抄截，張勝彥、趙翊皓各有12分與10分進帳，李丞恩7分、6助攻，目前分組4連勝，本季未嘗敗績。

溪口國小的女孩陣容。圖／U19籃球聯盟提供
