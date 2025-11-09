快訊

NBA／開季9戰繳6次大三元 約柯奇：專注打球不吼裁判了

聯合新聞網／ 綜合外電報導
約柯奇開季9場比賽繳出6次大三元。 路透社
約柯奇開季9場比賽繳出6次大三元。 路透社

金塊在主場以117比100輕取溜馬，完成近期4連勝，目前戰績在西區僅次於雷霆。當家球星約柯奇（Nikola Jokic）持續用大三元寫日記，他出賽不到32分鐘就攻下32分、14籃板、14助攻，開季9場比賽繳出6次大三元。

約柯奇雖出現全季新高的8次失誤，但仍在第三節剩下7分49秒時助攻強森（Cam Johnson）命中投籃，完成大三元。根據統計，約柯奇生涯累積170次大三元，成為史上第3位達此里程碑的球員，僅次於衛斯特布魯克（Russell Westbrook）的204次和「大O」羅伯森（Oscar Robertson）的181次。

這場比賽是金塊的背靠背第2戰，主力後衛穆雷（Jamal Murray）與前鋒葛登（Aaron Gordon）分別因傷雙雙缺陣，由皮克特（Jalen Pickett）與華森（Peyton Watson）頂替先發，其中後者攻下本季新高16分。

對於開季狀態出色卻因傷缺席的葛登，艾德曼（David Adelman）賽前提出解釋：「如果他感覺到任何不適，就可能變成更嚴重的傷勢。我們必須保護他，畢竟像他那樣身材高壯、爆發力又強的人已經不多了。」

溜馬近況低迷，苦吞9戰中的第8敗。此戰以奈史密斯（Aaron Nesmith）的25分為全隊最高，奈哈德（Andrew Nembhard）貢獻22分。

賽後接受採訪時，約柯奇表示：「這個賽季，我對自己提出了新的要求，我希望把更多的注意力放在打球上。我不會太在意場外的東西，也不希望對裁判的判罰過度反應，還對他們大吼大叫。我只是想專心打球，把所有精力都放在如何贏球上。」

