NBA／康寧漢率活塞破繭而出 名人堂控衛點出關鍵：他能傳各種球路
活塞本賽季破繭而出，已逐步成長為東區勁旅。名人堂球星奈許（Steve Nash）近期在節目中稱讚了活塞當家主控康寧漢（Cade Cunningham）出色的傳球能力，他表示正是因為這項能力，讓他從聯盟其他後衛中脫穎而出，成為一名「菁英級別」的球員。
奈許在節目中說道：「你知道，我們一直都知道他是個組織者，他能為隊友創造機會，當然，他能讓隊友變得更好，但我感覺他現在更上一層樓了。」
在2023-24年賽季例行賽僅拿14勝的活塞，終於在上賽季擺脫多年弱旅之姿，殺入季後賽，當家主控康寧漢自然功不可沒。本賽季，他們再度打出讓人眼前一亮的表現，以7勝2負的戰績高居東區龍頭，康寧漢在出賽的9場比賽中，場均得到25.6分、9.7次助攻和4.8個籃板，投籃命中率為46.6%，特別是助攻方面，已有顯著進步。
「總的來說，他能傳出各種球，包括提前傳球、延遲傳球、短傳和長傳。他還能傳出角球。他現在幾乎掌握了所有傳球技巧，看他如此掌控比賽真是令人印象深刻。」奈許補充。
🔥 udn 瘋運動IG 追起來
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言