NBA／柯瑞重感冒缺陣球隊苦吞2連敗 明對溜馬有望回歸助陣

勇士當家球星柯瑞（Stephen Curry）近期因重感冒缺陣，連帶影響球隊戰績，在近兩戰他都未出賽，而球隊也接連敗給國王與金塊。但根據《NBC Sports》的最新消息指出，明日勇士在主場與溜馬的比賽，柯瑞將有望迎來復出。

勇士本週四先是以116：121不敵國王；然後昨日在NBA盃小組賽再度以104：129遭金塊打爆，苦吞2連敗，目前戰績為5勝5敗，位居西部第8。然而，好消息是，今天根據《NBC Sports》勇士記者強森（Dalton Johnson）指出，柯瑞的狀態升級為「出賽存疑」，這代表明天對溜馬他將有機會重返先發。

柯瑞是在日前的客場之旅後感染病症，雖然他曾帶病出戰主場11月5日對太陽的比賽，當時他仍砍下28分、4籃板與3助攻，但賽後他在記者會上邊咳嗽、邊吸鼻涕，坦言自己下半場體能「幾乎耗盡」；當時勇士總教練柯爾（Steve Kerr）也表示，他與柯瑞透過簡訊聯繫後得知對方的病情仍在惡化。「他告訴我症狀比前幾天更嚴重，所以我們決定讓他休息。」待之後於主場迎戰溜馬時再評估復出。

Steph Curry is sick and said it got worse as the game went on. There’s a chance he doesn’t play tomorrow pic.twitter.com/ZRFyw5JsjQ — 95.7 The Game (@957thegame) 2025年11月5日

在少了當家一哥坐鎮的勇士，近幾場比賽都吞下敗仗。對於球隊來說，倘若柯瑞能夠順利回歸，將對於明天的比賽是一大好消息。

本賽季，柯瑞共出戰8場比賽，場均貢獻26.8分、4.3助攻、1.5抄截，投籃命中率為45.4%，三分命中率為38.9%。

🚨Update: Stephen Curry (illness) is upgraded as ‘questionable’ for tomorrow’s game against the Pacers.



Al Horford is also questionable with a slight foot strain. pic.twitter.com/dxX3LVzKPa — Golden State Dubnation (@GoldenStat70782) 2025年11月9日