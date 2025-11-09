NBA／後場戰力太過擁擠 美媒稱鵜鶘不排除交易「神偷」

聯合新聞網／ 綜合報導
鵜鶘隊今年先是透過選秀與交易分別取得費爾斯（Jeremiah Fears）、波爾（Jordan Poole）兩名控衛，目前名單中已有多達6名控球後衛的他們，據傳不排除將交易走擁有高人氣的「神偷」艾爾瓦拉多（Jose Alvarado）。

根據《Clutch Points》的席格爾（Brett Siegel）所稱，紐奧良鵜鶘隊的替補控衛艾爾瓦拉多是交易市場上值得關注的名字，「鵜鶘隊陣容中的其他一些球員在潛在的交易中也備受關注。多年來，多支球隊都對艾爾瓦拉多表示過興趣，」席格爾寫道。

身高僅183公分的艾爾瓦拉多在2021年選秀會落選後，與鵜鶘簽下了一份雙向合約，在為該隊效力的5個賽季中，他出戰了234場比賽，其中34場先發。艾爾瓦拉多不只善於抄截，他抄截的方式更是與眾不同，他經常會在對手轉換攻擊時，躲在球場的角落邊，利用對方持球人不注意的時間差，趁機從對手背後將球抄截走，因此被冠上「神偷」的美名。

休賽季鵜鶘先是從選秀會中以首輪第7順位挑走來自奧克拉荷馬州立大學的控球費爾斯；並透過交易從巫師得到又一名控球波爾，加上原先陣中的艾爾瓦拉多、墨瑞（Dejounte Murray）、霍金斯（Jordan Hawkins）、亞歷山大（Trey Alexander）等人，共計有6名控球。

儘管艾爾瓦拉多在球隊當中人氣相當高，但由於後場陣容過於擁擠，因此也有可能面臨被交易的命運。

艾爾瓦拉多生涯場均可貢獻8.1分、2.2個籃板、3.1次助攻和1.2次抄截。去年，他與鵜鶘隊續簽了一份為期2年、價值900萬美元（約台幣2.8億）的合約。

