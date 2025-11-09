NBA／福克斯回歸上演致勝單打 讚溫班亞瑪「牽制力堪比柯瑞」

昨天在主場力退強敵火箭的馬刺，原地「背靠背」迎接鵜鶘來踢館。不過此戰馬刺總算迎來主力後衛福克斯（De'Aaron Fox）的回歸，他一回來就攻下全隊最高24分，並且在剩下29.4秒關鍵單打得手，幫助球隊鎖定勝局。最終，馬刺以126比119擊敗陣容殘缺的鵜鶘，收下開季主場5連勝。

這場比賽是福克斯與溫班亞瑪（Victor Wembanyama）自馬刺上季的季中交易以來，第6次同場出賽。福克斯上季因左手小指肌腱撕裂，在3月12日接受手術提前報銷，今年休賽季又因右腿筋拉傷延後復出。

In a tighter-than-expected game, De’Aaron Fox stepped up when it mattered most.

24 points in 31 minutes — no restrictions, no hesitation. Beware NBA:

The Spurs have got their closer back. 🦊 pic.twitter.com/sABvNV2GZP — SpursRΞPORTΞR (@SpursReporter) 2025年11月9日

溫班亞瑪全場繳出18分18籃板3助攻3阻攻的雙十表現，且出手本季最多的9次三分球，但僅命中2球；馬刺陣中8人得分上雙，團隊命中率高達53.3%；瓦賽爾16分，巴恩斯15分。

值得一提的是2年級後衛卡瑟爾（Stephon Castle），他持續在傳球組織方面的強勢表現，此戰又拿下14分14助攻4籃板，僅出現2次失誤連兩天一共送出27次助攻，讓主帥強森（Mitch Johnson）對於他的成長幅度十分嘆讚

「我認為卡瑟爾現在更多地在『穩穩拿基礎分』。他一直都有能力完成難度很高的進攻配合和局勢判斷，現在能專注做好這些基礎進攻，其實難度不小。」強森說。

Quite the season debut for @swipathefox!



Fox drops a team-high 24 points & the Spurs improve to 7-2 🦊 pic.twitter.com/mHkuWCW2n2 — NBA (@NBA) 2025年11月9日

福克斯在開賽前幾次投籃落空後，第二節進行到2分21秒時命中一記後撤步三分，拿下本季首個進球。之後他在短短兩分半鐘內連得13分，期間5投全中，其中包含兩記三分球，幫助球隊打破32比32平手僵局並逐漸拉開比分。馬刺從開場一路領先至終場，未曾被反超。

「我只是想盡快融入球隊，找到比賽節奏。對我來說，我不想打亂他們的節奏，因為我覺得我們最近打得不錯。8場比賽取得6勝2敗，顯然我們打得很好。所以對我來說，我只想要上場後努力幫助球隊拿下勝利。」福克斯說。

談到與溫班亞瑪久違的正式合體，福克斯表示：「他就像柯瑞（Stephen Curry）一樣，即使是處於無球模式，依然能產生巨大牽制力，這為其他人創造出空間。」

對於福克斯的關鍵輸出，強森則說道：「他知道比賽應該是什麼樣子，應該如何執行，所以擁有這樣一位經驗豐富的球員是一件好事。」

鵜鶘陣中包括威廉森（Zion Williamson，左腿筋拉傷）、波爾（Jordan Poole，左股四頭肌拉傷）與米西（Yves Missi，身體不適）等都面臨傷勢問題。墨菲（Trey Murphy III）22投15中轟下41分9籃板3助攻，菲爾斯得到18分，瓊斯（Herb Jones）15分。