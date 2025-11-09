NBA／對葛登隔扣美記不以為然 約柯奇大開玩笑：我當時是空檔！
金塊昨在NBA盃小組賽大勝勇士，明星前鋒葛登（Aaron Gordon）更是在比賽中貢獻一次精采的隔人爆扣美技。不過金塊當家中鋒約柯奇（Nikola Jokic）卻對此不以為然，他在賽後受訪時先是假裝忘記這記扣籃的存在，隨後開玩笑表示：「我當時是空檔！」
由於勇士球星柯瑞（Stephen Curry）因感冒持續缺陣，使得球隊整體戰力大減，儘管巴特勒（Jimmy Butler）與格林（Draymond Green）分別攻下16分與17分，但仍不足以扭轉頹勢，加上勇士團隊三分命中率僅29.3%，最終以104：129慘敗金塊。
反觀金塊，全隊一共6人得分上雙，約柯奇繳出26分、9籃板、9助攻的「準大三元」數據；穆雷（Jamal Murray）攻下23分8助攻；葛登則有18分、3籃板進帳；布勞恩（Christian Braun）與瓦藍邱納斯（Jonas Valanciunas）分別繳出12分、16分。
此外，金塊前鋒葛登還在對手的「傷口上灑鹽」，他在比賽第三節中段，先是用精彩的換手運球晃過希爾德（Buddy Hield），緊接著他在禁區起飛，隔著勇士中鋒波斯特（Quinten Post）將球扣入籃框，成為本場比賽的最佳好球。
賽後，記者試圖提醒約柯奇那次扣籃，並詢問他對於這記灌籃的看法時，約柯奇先是停頓了大約15秒然後回答說：「我真的不記得了。」隨後他問起正在更衣室換衣服的葛登：「你什麼時候扣籃的？」讓在場眾人啼笑皆非。
當記者告訴他這段扣籃精華在社群媒體X（過去稱Twitter）上被瘋狂轉載，約柯奇只是淡淡地說：「什麼東西都在Twitter上到處都是。」他還反問記者說：「這很精彩嗎？」
後來，當在手機上看到葛登的這記扣籃時，約基奇開玩笑地補充道：「我當時是空檔！」
