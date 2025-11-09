快訊

朱孝天不受控被消失？F4確定「3缺1」 相信音樂終於全說了

影／公開活動替黃仁勳說話突收傳票！OpenAI執行長當場傻眼 畫面曝光

鳳凰颱風周三登陸西半部都有機會 明後大台北、宜花防豪雨以上降雨

NBA／對葛登隔扣美記不以為然 約柯奇大開玩笑：我當時是空檔！

聯合新聞網／ 綜合報導
約柯奇（右）與葛登（左）。 路透社
約柯奇（右）與葛登（左）。 路透社

金塊昨在NBA盃小組賽大勝勇士，明星前鋒葛登（Aaron Gordon）更是在比賽中貢獻一次精采的隔人爆扣美技。不過金塊當家中鋒約柯奇（Nikola Jokic）卻對此不以為然，他在賽後受訪時先是假裝忘記這記扣籃的存在，隨後開玩笑表示：「我當時是空檔！」

由於勇士球星柯瑞（Stephen Curry）因感冒持續缺陣，使得球隊整體戰力大減，儘管巴特勒（Jimmy Butler）與格林（Draymond Green）分別攻下16分與17分，但仍不足以扭轉頹勢，加上勇士團隊三分命中率僅29.3%，最終以104：129慘敗金塊。

勇士當家球星柯瑞。 新華社
勇士當家球星柯瑞。 新華社

反觀金塊，全隊一共6人得分上雙，約柯奇繳出26分、9籃板、9助攻的「準大三元」數據；穆雷（Jamal Murray）攻下23分8助攻；葛登則有18分、3籃板進帳；布勞恩（Christian Braun）與瓦藍邱納斯（Jonas Valanciunas）分別繳出12分、16分。

此外，金塊前鋒葛登還在對手的「傷口上灑鹽」，他在比賽第三節中段，先是用精彩的換手運球晃過希爾德（Buddy Hield），緊接著他在禁區起飛，隔著勇士中鋒波斯特（Quinten Post）將球扣入籃框，成為本場比賽的最佳好球。

賽後，記者試圖提醒約柯奇那次扣籃，並詢問他對於這記灌籃的看法時，約柯奇先是停頓了大約15秒然後回答說：「我真的不記得了。」隨後他問起正在更衣室換衣服的葛登：「你什麼時候扣籃的？」讓在場眾人啼笑皆非。

當記者告訴他這段扣籃精華在社群媒體X（過去稱Twitter）上被瘋狂轉載，約柯奇只是淡淡地說：「什麼東西都在Twitter上到處都是。」他還反問記者說：「這很精彩嗎？」

後來，當在手機上看到葛登的這記扣籃時，約基奇開玩笑地補充道：「我當時是空檔！」

金塊 Aaron Gordon Nikola Jokic 勇士

相關新聞

NBA／慘！唐西奇獨木難撐 湖人狂輸老鷹20分吞客場首敗

湖人隊今天吞下尷尬敗場，面對主力幾乎缺陣的老鷹隊，儘管當家球星唐西奇（Luka Doncic）有發揮，但團隊攻守失序，第...

日職／季前交流賽曾封鎖道奇 阪神王牌才木浩人放棄入札

阪神虎隊雙王牌之一的才木浩人已決定放棄今冬透過入札制度挑戰美國職棒大聯盟的計畫。消息指出，在球團於10月31日正式宣布不允許放行後，才木仍一度表達強烈意願，盼望能在2025年赴美挑戰，但最終他與經紀人

NBA／獨行俠跌落谷底 「隊魂」德佬說話了：我為獨行俠球迷感到難過

獨行俠開季戰績不佳，目前為止戰績僅3勝7敗，雖在今日對巫師以111：105取勝，但他們在此前遭遇4連敗低潮，如此低迷表現也讓曾效力獨行俠21年的傳奇球星「德佬」諾維茨基（Dirk Nowitzki）忍

NBA／對葛登隔扣美記不以為然 約柯奇大開玩笑：我當時是空檔！

金塊昨在NBA盃小組賽大勝勇士，明星前鋒葛登（Aaron Gordon）更是在比賽中貢獻一次精采的隔人爆扣美技。不過金塊當家中鋒約柯奇（Nikola Jokic）卻對此不以為然，他在賽後受訪時先是假裝

NBA／福克斯回歸上演致勝單打 讚溫班亞瑪「牽制力堪比柯瑞」

昨天在主場力退強敵火箭的馬刺，原地「背靠背」迎接鵜鶘來踢館。不過此戰馬刺總算迎來主力後衛福克斯（De'Aaron Fox）的回歸，他一回來就攻下全隊最高24分，並且在剩下29.4秒關鍵單打得手，幫助球

NBA／雷納德右腳踝扭傷持續缺陣 回歸時間點未定

快艇隊當家球星雷納德（Kawhi Leonard）不只今天對上太陽隊的比賽持續缺陣，總教練泰隆魯（Tyronn Lue）...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。