NBA／前天才砍29分今天就受傷！格林僅打7分鐘被迫提前退場

聯合新聞網／ 綜合報導
格林只打了一場比賽又受傷提前退場。 路透社
太陽隊新成員格林（Jalen Green）在今日與快艇的比賽傳出傷勢，他在比賽首節似乎因右腿筋傷勢加重，不得不下場休息。不過，其餘隊友仍適時提供火力支援，全隊一共5人得分上雙，最終太陽以114：103擊敗快艇。

太陽今日作客快艇主場，前一場比賽他們以115：102擊敗快艇，今日二連戰卻傳出壞消息，擔任先發後衛的格林，在距離首節結束還剩40多秒時的一次突破中意外受傷，只見他動作一跛一跛地走回板凳，並由隊友攙扶回到休息室，隨後被宣布無法繼續比賽。

太陽在休賽季與火箭展開重磅交易，他們將主戰球星「KD」杜蘭特（Kevin Durant）送出，換回包含格林與布魯克斯（Dillon Brooks）兩名更年輕的即戰力球員，以及今年首輪第10順位選秀權，外加5張次輪籤。

火箭球星杜蘭特。 路透社
不過格林自本賽季開始前就一直飽受右腿筋傷勢的困擾，他先是在訓練營期間受傷，隨後在季前賽球隊前往中國集訓期間傷情加重。在缺席了太陽隊的前8場比賽後，他於本周五對上快艇才迎來復出，但如今又再度因傷回到傷兵名單。

格林前一次對快艇上場23分鐘，高效率砍下29分3籃板3助攻，幫助太陽最終在主場大勝快艇。今日他們再度交手快艇，雖然格林因傷僅打了7分鐘，得到2分1籃板1助攻，不過球隊最中仍以11分差擊敗對手，笑納2連勝。

太陽陣中當家球星布克（Devin Booker）攻下21分10板9助攻；中鋒威廉斯（Mark Williams）拿下19分、6籃板；布魯克斯則有16分進帳。

