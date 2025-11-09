NBA／雷納德右腳踝扭傷持續缺陣 回歸時間點未定

快艇隊當家球星雷納德（Kawhi Leonard）不只今天對上太陽隊的比賽持續缺陣，總教練泰隆魯（Tyronn Lue）表示，雷納德右腳踝扭傷將「再缺席幾戰」，且沒給出確切的復出時間點。

今天已經是雷納德連續第3場缺陣，泰隆魯並沒詳細說明傷勢狀況或缺席時間會多久，但表示經過檢查，雷納德的腳踝傷勢應該不會造成長期的問題。

快艇今天主場迎戰太陽，接續將再對陣老鷹隊和金塊隊，之後就要開啟一波客場7連戰長征，雷納德是否能在客場之旅時歸隊仍未知。

34歲的雷納德新賽季頭3戰繳出場均24.3分、5.7籃板和3.5助攻的成績單，台灣時間11月4日碰熱火隊也上場37分鐘，貢獻27分，但之後就再沒出賽。

身為兩度NBA總冠軍賽MVP，雷納德從2019年加入快艇後，傷病問題不斷，2021到22賽季因右膝傷勢整季報銷，上季也是因膝傷缺席開季前34場比賽。