NBA／勉勵溫班亞瑪師學自己！歐尼爾：保持爭勝心有望邁入偉大之列

聯合新聞網／ 綜合報導
溫班亞瑪持續成長。 法新社
本賽季以6勝2負戰績排西區第2的馬刺，被外界認為是今年的大黑馬，當家球星溫班亞瑪（Victor Wembanyama）的出色發揮正是球隊取得成功的關鍵。傳奇中鋒「大鯊魚」歐尼爾（Shaquille O'Neal）曾在採訪中表示 ，溫班亞瑪有潛力成為他那個時代最優秀的球員之一，除了技術和經驗仍持續打磨精進外，歐尼爾還強調更重要的關鍵是保持強烈的「求勝欲」，特別是應該要效法自己。

傳奇中鋒歐尼爾。 美聯社
作為聯盟史上最偉大的中鋒之一，歐尼爾非常關注溫班亞瑪的職業生涯發展。在他看來，溫班亞瑪目前正處於職業生涯的關鍵階段，他不僅需要提升技術，更需要磨練心態。歐尼爾在2022年接受英國媒體《衛報》採訪時，談到溫班亞瑪時說道，「他是個很棒的球員，他的潛力無限。」

歐尼爾隨即補充：「他遲早要不斷提升自己。我剛進聯盟的時候，表現確實不錯。後來有人說你還得進步。最後他們說，『歐尼爾是個偉大的球員。』但我想要超越他。然後我想成為最偉大的球員，再後來我想成為史上最偉大的球員。所以如果他有這種心態，他很可能會成為史上最偉大的球員之一。」

現年21歲的溫班亞瑪是2023年選秀的狀元，當時項中他的馬刺，對這位來自法國的長人抱有極大信心，更將他視為是「救世主」般的存在，期盼他仍率領近幾年積弱不振的黑衫軍走出陰霾，重回過去「GDP」時代的榮光。回顧當時馬刺王朝，由傳奇三巨頭鄧肯（Tim Duncan）、吉諾布里（Manu Ginobili）和帕克（Tony Parker）領銜，幫球隊捧回4座總冠軍獎盃。

然而，馬刺隊在上賽季仍舊處於「繳學費」階段，他們戰績僅34勝48負，排名西區倒數第3，甚至連參加附加賽的資格都沒有。不過，本賽季他們終於破繭而出，在開季取得6勝2負的佳績，其中一大功臣便是溫班亞瑪，本賽季他場均可交出25.1分、12.3籃板、3.3助攻、3.9阻攻、1.3抄截的全方位成績單，若能延續這股氣勢，以及維持球隊的狀態，他們很有可能重返季後賽。

昔日馬刺「GDP」三巨頭，由左至右為：鄧肯、吉諾布里和帕克。 美聯社
馬刺 Victor Wembanyama Shaquille O'Neal Tim Duncan Manu Ginobili Tony Parker

