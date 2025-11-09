快訊

NBA／慘！唐西奇獨木難撐 湖人狂輸老鷹20分吞客場首敗

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
湖人面對主力幾乎缺陣的老鷹隊，早早就被拉開比分，吞下本季客場首敗。 法新社
湖人面對主力幾乎缺陣的老鷹隊，早早就被拉開比分，吞下本季客場首敗。 法新社

湖人隊今天吞下尷尬敗場，面對主力幾乎缺陣的老鷹隊，儘管當家球星唐西奇（Luka Doncic）有發揮，但團隊攻守失序，第三節還沒打完分數就被拉開，先發提前被換下場，最終以102：122吞下本季客場首敗。

老鷹看板球星楊恩（Trae Young）因右膝韌帶扭傷至少要缺陣一個月，替補後衛肯納德（Luke Kennard）因感冒連兩場無法出賽，德里希奇（Nikola Djurisic）也因右手肘傷勢免戰，今天波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）、強森（Jalen Johnson）和亞歷山大-華克（Nickeil Alexander-Walker）也無法上陣，但缺兵折將下第一節仍取得37：29領先，半場打完優勢擴大到68：54。

第三節老鷹一波13：2攻勢讓領先一口氣擴大到90：65，湖人喊出暫停後直接將唐西奇、八村壘和史馬特（Marcus Smart）換下場。湖人主力缺陣下，老鷹最多取得30分領先，第四節也在一路握有兩位數優勢下以122：102收下勝利。

唐西奇只打27分鐘就攻下全場最高22分外帶11助攻和5籃板，板凳出發的范德比爾特（Jarred Vanderbilt）除12分還抓下18籃板，肯奈特（Dalton Knecht）14分，但團隊出現19次失誤。

老鷹先發5人在內的7人得分兩位數，蓋伊（Mouhamed Gueye）21分、7籃板、7助攻，里薩歇（Zaccharie Risacher）19分、上季榮獲「年度最佳進步獎」的丹尼爾斯（Dyson Daniels）10分、13助攻、8籃板。

相關新聞

NBA／慘！唐西奇獨木難撐 湖人狂輸老鷹20分吞客場首敗

湖人隊今天吞下尷尬敗場，面對主力幾乎缺陣的老鷹隊，儘管當家球星唐西奇（Luka Doncic）有發揮，但團隊攻守失序，第...

日職／季前交流賽曾封鎖道奇 阪神王牌才木浩人放棄入札

阪神虎隊雙王牌之一的才木浩人已決定放棄今冬透過入札制度挑戰美國職棒大聯盟的計畫。消息指出，在球團於10月31日正式宣布不允許放行後，才木仍一度表達強烈意願，盼望能在2025年赴美挑戰，但最終他與經紀人

NBA／獨行俠跌落谷底 「隊魂」德佬說話了：我為獨行俠球迷感到難過

獨行俠開季戰績不佳，目前為止戰績僅3勝7敗，雖在今日對巫師以111：105取勝，但他們在此前遭遇4連敗低潮，如此低迷表現也讓曾效力獨行俠21年的傳奇球星「德佬」諾維茨基（Dirk Nowitzki）忍

NBA／莫蘭特深陷交易傳聞 美媒曝一球隊角逐意願濃厚

日前因失言遭球隊禁賽的灰熊球星莫蘭特（Ja Morant），近期深陷交易傳聞，儘管球團目前並沒有宣布將兜售他的消息，不過根據美媒指認，仍有多支球隊有意爭取他加盟，其中一支隊伍便是洛杉磯快艇。 《

WNBA／前紐約自由人隊100勝傳奇教頭傳出離世 享壽87歲

曾執教過NBA、WNBA的傳奇教練阿杜巴圖（Richie Adubato）在本週傳出不幸消息，經家人證實，他於台灣時間11月6日以87歲高齡離開人世。稍早，阿杜巴圖的家人，以及他曾執教過的多支球隊也發

NBA／熱火小將上演「腳踝終結者」 末節卻扭傷腳踝退場

邁阿密熱火前鋒哈克斯（Jaime Jaquez Jr.）在對黃蜂的比賽上演「腳踝終結者」，突破過程中直接晃倒防守者詹姆斯（Sion James），直接單手轟炸籃框，這一球瞬間沸騰全場，影片在網路上也引

