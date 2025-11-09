聽新聞
NBA／莫蘭特深陷交易傳聞 美媒曝一球隊角逐意願濃厚
日前因失言遭球隊禁賽的灰熊球星莫蘭特（Ja Morant），近期深陷交易傳聞，儘管球團目前並沒有宣布將兜售他的消息，不過根據美媒指認，仍有多支球隊有意爭取他加盟，其中一支隊伍便是洛杉磯快艇。
《ClutchPoints》記者席格爾（Brett Siegel）指出，洛杉磯快艇隊已成為灰熊隊明星後衛莫蘭特的潛在追求者之一，席格爾稱：「聯盟內部人士還提到，如果莫蘭特成為自由球員，洛杉磯快艇隊也是值得關注的球隊之一。快艇老闆鮑默（Steve Ballmer）從不畏懼追求明星級球員，而球星哈登（James Harden）的年齡也越來越大，引進一位像莫蘭特這樣充滿活力、極具爆發力的26歲控球後衛對球隊來說是一大優勢。」
西格爾還指出，近幾年透過各種大手筆交易補強的快艇隊，未來幾年將專注於薪資空間的靈活性，尤其是在2027年，屆時哈登和另一名明星前鋒雷納德（Kawhi Leonard）的合約都將到期，因此球團急需找尋更年輕且有潛力的新星加盟，以填補戰力空缺。
不過，儘管日前深陷交易傳聞，目前多份報導仍顯示，灰熊正評估各種可能選擇，但並沒有積極兜售莫蘭特的打算。與此同時，根據《ESPN》的溫德霍斯特（Brian Windhorst）和邦坦普斯（Tim Bontemps）表示，儘管莫蘭特仍對總教練伊薩洛（Tuomas Iisalo）在比賽的用人策略持懷疑態度，但他仍然忠於球隊。
本季截至目前為止，莫蘭特場均可攻下20.1分、3.9籃板和7.9助攻。
