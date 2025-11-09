NBA／獨行俠跌落谷底 「隊魂」德佬說話了：我為獨行俠球迷感到難過
獨行俠開季戰績不佳，目前為止戰績僅3勝7敗，雖在今日對巫師以111：105取勝，但他們在此前遭遇4連敗低潮，如此低迷表現也讓曾效力獨行俠21年的傳奇球星「德佬」諾維茨基（Dirk Nowitzki）忍不住開炮，他在近日上節目時表示：「我為我的獨行俠球迷感到難過。」
諾維茨基在《NBA on Prime》節目中說道：「很明顯，這開局糟透了。控球後衛和組織後衛的位置都存在漏洞。我們知道這個漏洞在今年夏天沒有得到填補，所以球隊在創造投籃機會和投籃命中率方面都存在漏洞。賽季開始前我們就說過，健康對他們來說至關重要。」
之所以獨行俠在開季遭逢困境，可能與球隊的傷病問題有關，「很顯然，厄文（Kyrie Irving）還要缺席幾個月。你需要戴維斯（Anthony Davis）保持健康，你需要萊夫利（Dereck Lively II）保持健康，但他們倆都已經缺席一段時間了。葛佛（Daniel Gafford）也缺席了幾場比賽，所以開局簡直是一場災難，」諾維茨基繼續補充。
獨行俠在2023-2024賽季曾挺進總決賽，雖然最終以1：4敗給塞爾蒂克，但外界仍然認為他們是一支具有爭冠實力的強隊。然而，他們卻在上季先是交易走當家主控、球隊核心唐西奇（Luka Doncic），然後又隨後遭遇傷兵低潮直至今日，在此期間，獨行俠總經理哈里森（Nico Harrison）也因一系列失敗操作飽受球迷批評。
諾維茨基最後在節目中點出獨行俠目前問題在於「進攻端」，「他們投籃不準，組織不了進攻。整體節奏只是在場上橫向傳導、東西兩邊移動的交接球，沒有一個進攻重心，根本沒人能把球投進。看著真讓人難受。」
🔥 udn 瘋運動IG 追起來
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言