NBA／獨行俠跌落谷底 「隊魂」德佬說話了：我為獨行俠球迷感到難過

獨行俠開季戰績不佳，目前為止戰績僅3勝7敗，雖在今日對巫師以111：105取勝，但他們在此前遭遇4連敗低潮，如此低迷表現也讓曾效力獨行俠21年的傳奇球星「德佬」諾維茨基（Dirk Nowitzki）忍不住開炮，他在近日上節目時表示：「我為我的獨行俠球迷感到難過。」

諾維茨基在《NBA on Prime》節目中說道：「很明顯，這開局糟透了。控球後衛和組織後衛的位置都存在漏洞。我們知道這個漏洞在今年夏天沒有得到填補，所以球隊在創造投籃機會和投籃命中率方面都存在漏洞。賽季開始前我們就說過，健康對他們來說至關重要。」

Dirk Nowitzki on the Dallas Mavericks:



“I feel bad for my Mavs fans…. They can't shoot, they can't make plays... Nobody can make shots. It's been tough to watch.”



(via @NBAonPrime)

pic.twitter.com/TWABqlnRuY — MFFL NATION (@NationMffl) 2025年11月8日

之所以獨行俠在開季遭逢困境，可能與球隊的傷病問題有關，「很顯然，厄文（Kyrie Irving）還要缺席幾個月。你需要戴維斯（Anthony Davis）保持健康，你需要萊夫利（Dereck Lively II）保持健康，但他們倆都已經缺席一段時間了。葛佛（Daniel Gafford）也缺席了幾場比賽，所以開局簡直是一場災難，」諾維茨基繼續補充。

獨行俠在2023-2024賽季曾挺進總決賽，雖然最終以1：4敗給塞爾蒂克，但外界仍然認為他們是一支具有爭冠實力的強隊。然而，他們卻在上季先是交易走當家主控、球隊核心唐西奇（Luka Doncic），然後又隨後遭遇傷兵低潮直至今日，在此期間，獨行俠總經理哈里森（Nico Harrison）也因一系列失敗操作飽受球迷批評。

諾維茨基最後在節目中點出獨行俠目前問題在於「進攻端」，「他們投籃不準，組織不了進攻。整體節奏只是在場上橫向傳導、東西兩邊移動的交接球，沒有一個進攻重心，根本沒人能把球投進。看著真讓人難受。」

Nico Harrison’s job security may be in “serious jeopardy”, per @BannedMacMahon



“When I say big changes might be coming legitimate question right now is whether Nico Harrison's job is in serious jeopardy… When you talk to people about the Mavericks around the league, it is the… pic.twitter.com/cuxRqi6ZbY — Legion Hoops (@LegionHoops) 2025年11月8日