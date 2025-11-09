WNBA／前紐約自由人隊100勝傳奇教頭傳出離世 享壽87歲

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
傳奇教頭阿杜巴圖。 截自WNBA紐約自由人隊官方X
曾執教過NBA、WNBA的傳奇教練阿杜巴圖（Richie Adubato）在本週傳出不幸消息，經家人證實，他於台灣時間11月6日以87歲高齡離開人世。稍早，阿杜巴圖的家人，以及他曾執教過的多支球隊也發文哀悼，表達緬懷之情。

「讓我們記住他一直以來那個有趣、聰明、精力充沛、真誠溫暖的人。」阿杜巴圖的女兒貝絲（Beth）本週五在社群媒體上寫道。

阿杜巴圖曾執教過WNBA紐約自由人隊。 美聯社
WNBA的紐約自由人隊在社群媒體上發文，紀念這位曾執掌球隊兵符6年的老教頭。球隊在社群媒體X上發文提到：「我們懷著深深的感激之情緬懷阿杜巴圖的傳奇，他帶領自由隊三次打入WNBA總決賽，並樹立了卓越的標桿，至今仍激勵著我們整個球隊。」

阿杜巴圖曾在1999年至2004年執教紐約自由隊的6年間，三度帶領球隊打入WNBA總決賽。他至今仍保持著該隊執教場次最多的紀錄（178場）；勝場數也僅次於布朗德羅（Sandy Brondello），位列隊史第2，阿杜巴圖執教自由隊期間共取得100場勝利，當時隊中還有兩位未來的名人堂成員：韋瑟斯朋（Teresa Weatherspoon）和哈蒙（Becky Hammon）。

此外，阿杜巴圖也曾多年擔任NBA奧蘭多魔術隊的助理教練，並在1997擔任該隊的臨時總教練，「阿杜巴圖的傳奇故事和人生經驗將永遠流傳下去，他是一位將體育館變成充滿聯結和歡樂的場所的教練，用他的熱情、幽默和令人難忘的精神影響了無數人的生活，」魔術隊稍早發文表示：「我們向他的妻子卡羅爾（Carol）以及阿杜巴圖全家致以最深切的慰問和祈禱。」

除了魔術隊，阿杜巴圖還在NBA執教過2支球隊，在1979-80賽季，他在底特律活塞擔任臨時主教練，後來在1989-93年擔任達拉斯獨行俠的總教練。NBA官方本週五也同樣在社群媒體上發文，表達哀悼之意，「NBA和WNBA對阿杜巴圖的逝世表示哀悼。他的執教生涯長達40年，曾擔任達拉斯獨行俠隊、紐約自由隊和華盛頓神秘人隊的主教練，以及底特律活塞隊和奧蘭多魔術隊的臨時主教練。」

