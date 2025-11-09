WNBA／前紐約自由人隊100勝傳奇教頭傳出離世 享壽87歲

曾執教過NBA、WNBA的傳奇教練阿杜巴圖（Richie Adubato）在本週傳出不幸消息，經家人證實，他於台灣時間11月6日以87歲高齡離開人世。稍早，阿杜巴圖的家人，以及他曾執教過的多支球隊也發文哀悼，表達緬懷之情。

「讓我們記住他一直以來那個有趣、聰明、精力充沛、真誠溫暖的人。」阿杜巴圖的女兒貝絲（Beth）本週五在社群媒體上寫道。

阿杜巴圖曾執教過WNBA紐約自由人隊。 美聯社

WNBA的紐約自由人隊在社群媒體上發文，紀念這位曾執掌球隊兵符6年的老教頭。球隊在社群媒體X上發文提到：「我們懷著深深的感激之情緬懷阿杜巴圖的傳奇，他帶領自由隊三次打入WNBA總決賽，並樹立了卓越的標桿，至今仍激勵著我們整個球隊。」

阿杜巴圖曾在1999年至2004年執教紐約自由隊的6年間，三度帶領球隊打入WNBA總決賽。他至今仍保持著該隊執教場次最多的紀錄（178場）；勝場數也僅次於布朗德羅（Sandy Brondello），位列隊史第2，阿杜巴圖執教自由隊期間共取得100場勝利，當時隊中還有兩位未來的名人堂成員：韋瑟斯朋（Teresa Weatherspoon）和哈蒙（Becky Hammon）。

With deep gratitude we remember the legacy of Richie Adubato, who guided the Liberty to 3 WNBA Finals appearances and set a standard of excellence that still inspires our organization today.🕊️



Our heartfelt condolences go out to Richie’s loved ones during this time.🤍 pic.twitter.com/nmPDM4hsTh — New York Liberty (@nyliberty) 2025年11月8日

此外，阿杜巴圖也曾多年擔任NBA奧蘭多魔術隊的助理教練，並在1997擔任該隊的臨時總教練，「阿杜巴圖的傳奇故事和人生經驗將永遠流傳下去，他是一位將體育館變成充滿聯結和歡樂的場所的教練，用他的熱情、幽默和令人難忘的精神影響了無數人的生活，」魔術隊稍早發文表示：「我們向他的妻子卡羅爾（Carol）以及阿杜巴圖全家致以最深切的慰問和祈禱。」

除了魔術隊，阿杜巴圖還在NBA執教過2支球隊，在1979-80賽季，他在底特律活塞擔任臨時主教練，後來在1989-93年擔任達拉斯獨行俠的總教練。NBA官方本週五也同樣在社群媒體上發文，表達哀悼之意，「NBA和WNBA對阿杜巴圖的逝世表示哀悼。他的執教生涯長達40年，曾擔任達拉斯獨行俠隊、紐約自由隊和華盛頓神秘人隊的主教練，以及底特律活塞隊和奧蘭多魔術隊的臨時主教練。」

🙏💙 pic.twitter.com/suqQgjCEWR — Orlando Magic (@OrlandoMagic) 2025年11月7日

The NBA and WNBA mourn the passing of Richie Adubato. Richie’s coaching career spanned four decades, including serving as head coach for the Dallas Mavericks, New York Liberty and Washington Mystics, as well as interim head coach for the Detroit Pistons and Orlando Magic. He was… pic.twitter.com/MOiaxWZ9jO — NBA History (@NBAHistory) 2025年11月7日