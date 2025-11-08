NBA／熱火小將上演「腳踝終結者」 末節卻扭傷腳踝退場

邁阿密熱火前鋒哈克斯（Jaime Jaquez Jr.）在對黃蜂的比賽上演「腳踝終結者」，突破過程中直接晃倒防守者詹姆斯（Sion James），直接單手轟炸籃框，這一球瞬間沸騰全場，影片在網路上也引發討論，成了今天最精彩的好球畫面之一

熱火此戰首節便轟進隊史紀錄的53分，團隊投籃命中率達51.5%，最終以126比108擊敗缺兵少將的黃蜂。哈克斯表現全面，替補上場繳出18分、8籃板、9助攻的數據，既能終結攻勢也能組織進攻。

The ANKLE-BREAKER... and the SLAM!?!?



Jaime Jaquez Jr. with the strongest of takes 🤯🤯



🆚 CHA-MIA • East Group C

🏆 @emirates NBA Cup

📺 NBA League Pass: https://t.co/cnZnncIFic pic.twitter.com/vFguG2zjaN — NBA (@NBA) 2025年11月8日

雖然黃蜂在之後一度努力追分，迫使熱火重新派上主力，但開局的強勢攻勢已奠定勝基。全隊多點開花，數名球員得分上雙，而替補席則由哈克斯領軍提供關鍵能量。

不過對哈克斯來說，雖然上演了「腳踝終結者」，讓對手直接倒地，但他自己確也在比賽快結束前的一波切入中，不慎扭傷左腳踝，隨後就被換下場。傷勢細節情況要等檢查過後才會清楚。

Jaime Jaquez Jr hobbles off the floor...



we cant have nothing nice this year pic.twitter.com/wv4LWVEzpW — Heat Clips 🎬 (@MiamiClip) 2025年11月8日