NBA／格林點防守崩盤主因 勇士荷蘭中鋒：要帶著熱情盡全力

勇士隊今天在柯瑞（Stephen Curry）缺陣的情況下，防守全面崩盤，以104：129遭到金塊隊痛宰。勇士防守核心格林（Draymond Green）也點出球隊的防守問題。

勇士三節打完就落後22分，比賽提前進入垃圾時間，格林受訪時指出，「必須守好自己對位的人。如果被過了，當然會有協防，但現在我們太依賴協防，好像每個人都在等別人來幫忙。當你自己不全力防守，協防根本來不及。」

「一切都要從個人開始。每個人都要先承擔守好自己對位球員的責任，才能從那個基礎，建立團隊防守。」格林說。

勇士總教練柯爾（Steve Kerr）也點出年輕球員們的問題，場上缺乏明確目標、遇到困境就低頭喪失鬥志。

勇士25歲荷蘭中鋒波斯特（Quinten Post）主動表態，要跟隨老將的腳步與信念，「今天有好幾個替補上場的隊友，都在提醒大家要帶著能量打球，有時候真的很難。我們會調整回來，只要繼續帶著熱情全力以赴，就能讓比賽回到軌道上。」