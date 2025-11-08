聽新聞
0:00 / 0:00
NBA／格林點防守崩盤主因 勇士荷蘭中鋒：要帶著熱情盡全力
勇士隊今天在柯瑞（Stephen Curry）缺陣的情況下，防守全面崩盤，以104：129遭到金塊隊痛宰。勇士防守核心格林（Draymond Green）也點出球隊的防守問題。
勇士三節打完就落後22分，比賽提前進入垃圾時間，格林受訪時指出，「必須守好自己對位的人。如果被過了，當然會有協防，但現在我們太依賴協防，好像每個人都在等別人來幫忙。當你自己不全力防守，協防根本來不及。」
「一切都要從個人開始。每個人都要先承擔守好自己對位球員的責任，才能從那個基礎，建立團隊防守。」格林說。
勇士總教練柯爾（Steve Kerr）也點出年輕球員們的問題，場上缺乏明確目標、遇到困境就低頭喪失鬥志。
勇士25歲荷蘭中鋒波斯特（Quinten Post）主動表態，要跟隨老將的腳步與信念，「今天有好幾個替補上場的隊友，都在提醒大家要帶著能量打球，有時候真的很難。我們會調整回來，只要繼續帶著熱情全力以赴，就能讓比賽回到軌道上。」
🔥 udn 瘋運動IG 追起來
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言