快訊

鳳凰颱風來勢洶洶 下周會宣布停班課？北市府：存有3不確定性

尪過世後…她「領光存款300多萬」遭姑伯提告 法院二審改判5月

亞職交流賽／江國豪來見辰己涼介 送上枕頭、鳳梨酥

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／雷霆亞歷山大連6場破30分 哈爾特斯坦創生涯新高

聯合新聞網／ 綜合外電報導
哈爾特斯坦(右)得分創新高。 路透社
哈爾特斯坦(右)得分創新高。 路透社

少了威廉斯（Jalen Williams）、維金斯（Aaron Wiggins）與多特（Lu Dort）兩名主力的雷霆，在季中錦標賽「NBA盃」小組賽對國王依舊火力全開，開局便迅速取得兩位數領先。哈爾特斯坦（Isaiah Hartenstein）與MVP當家球星亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）聯手發威，各拿下至少30分，帶領球隊最終以132比101大勝。雷霆戰績提升至9勝1敗，繼續穩居聯盟榜首。

亞歷山大連續破20分的場次延伸到連82場，持續朝張伯倫（Wilt Chamberlain）連92場和連126場歷史紀錄邁進；此外，亞歷山大近期已經連6場至少拿到30分，本季前10場比賽中更有9場得分達30分以上。

在今天比賽中，亞歷山大在第三節獨拿15分，幫助雷霆早早拉開差距，第四節提早下班坐在板凳上看隊友收尾。亞歷山大全場20投12中，包含兩記三分球，另有3助攻與2抄截。

哈爾特斯坦則是延續近一段時間的出色狀態，17投14中砍下生涯新高33分，外加19籃板、3阻攻、3助攻，內線攻守俱佳。兩人帶領雷霆共有6名球員得分上雙，包括頂替多特（Lu Dort）的米契爾（Ajay Mitchell），他拿下18分、10助攻與3抄截；華勒斯（Cason Wallace）貢獻15分。射手喬伊（Isaiah Joe），最近4場每場命中至少3記三分球，這場比賽他獲得14分。

回顧前一場比賽，雷霆以119比121惜敗拓荒者，哈爾特斯坦在賽後就指出球隊需加強執行力。「我覺得我們沒有完全按照計畫去執行，有些球是可以控制的，例如幾次錯失上籃，」他表示，「但整體來說，那場比賽並不離譜。」

相關新聞

NBA／格林點防守崩盤主因 勇士荷蘭中鋒：要帶著熱情盡全力

勇士隊今天在柯瑞（Stephen Curry）缺陣的情況下，防守全面崩盤，以104：129遭到金塊隊痛宰。勇士防守核心格林（Draymond Green）也點出球隊的防守問題。 勇士三節打完就落

NBA／湯普森6中0沒得分獨行俠獨居墊底 克里斯提：沒人會來救我們

西區爐主獨行俠隊今天對戰近況也低迷的灰熊隊，上半場就被打爆，終場以104：118慘敗。老將湯普森（Klay Thompson）6投0中一分未得，中鋒葛佛（Daniel Gafford）又傷退。

NBA／溫班亞瑪領軍斷火箭5連勝 杜蘭特單場8失誤扛起輸球責任

近期拉出一波5連勝的火箭，今天作客馬刺主場卻踢到鐵板，在上半場打完還僅有1分落後的情況下，下半場卻被找回狀態的溫班亞瑪（...

NBA／波爾難逃鵜鶘「傷病魔咒」 休兵7至10天再評估

鵜鶘近期在開季低迷後打出小小反彈，面對同病相憐的黃蜂和獨行俠取得2連勝，球隊希望能藉此延續氣勢。不過在這兩場勝利中，後衛波爾（Jordan Poole）因傷缺陣，而根據球隊最新消息，他預計還會再缺席約

NBA／雷霆亞歷山大連6場破30分 哈爾特斯坦創生涯新高

少了威廉斯（Jalen Williams）、維金斯（Aaron Wiggins）與多特（Lu Dort）兩名主力的雷霆，在季中錦標賽「NBA盃」小組賽對國王依舊火力全開，開局便迅速取得兩位數領先。哈爾

NBA／藍道神速大三元寫灰狼隊史紀錄 愛德華讚：太不可思議了

近期展現全方位明星級身手的藍道（Julius Randle），僅上場26分鐘11秒就轟下19分10籃板12助攻，近3場內第2次拿下大三元，更創下隊史最快完成大三元的紀錄，幫助灰狼在主場以137比97痛

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。