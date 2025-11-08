NBA／雷霆亞歷山大連6場破30分 哈爾特斯坦創生涯新高

少了威廉斯（Jalen Williams）、維金斯（Aaron Wiggins）與多特（Lu Dort）兩名主力的雷霆，在季中錦標賽「NBA盃」小組賽對國王依舊火力全開，開局便迅速取得兩位數領先。哈爾特斯坦（Isaiah Hartenstein）與MVP當家球星亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）聯手發威，各拿下至少30分，帶領球隊最終以132比101大勝。雷霆戰績提升至9勝1敗，繼續穩居聯盟榜首。

亞歷山大連續破20分的場次延伸到連82場，持續朝張伯倫（Wilt Chamberlain）連92場和連126場歷史紀錄邁進；此外，亞歷山大近期已經連6場至少拿到30分，本季前10場比賽中更有9場得分達30分以上。

在今天比賽中，亞歷山大在第三節獨拿15分，幫助雷霆早早拉開差距，第四節提早下班坐在板凳上看隊友收尾。亞歷山大全場20投12中，包含兩記三分球，另有3助攻與2抄截。

哈爾特斯坦則是延續近一段時間的出色狀態，17投14中砍下生涯新高33分，外加19籃板、3阻攻、3助攻，內線攻守俱佳。兩人帶領雷霆共有6名球員得分上雙，包括頂替多特（Lu Dort）的米契爾（Ajay Mitchell），他拿下18分、10助攻與3抄截；華勒斯（Cason Wallace）貢獻15分。射手喬伊（Isaiah Joe），最近4場每場命中至少3記三分球，這場比賽他獲得14分。

回顧前一場比賽，雷霆以119比121惜敗拓荒者，哈爾特斯坦在賽後就指出球隊需加強執行力。「我覺得我們沒有完全按照計畫去執行，有些球是可以控制的，例如幾次錯失上籃，」他表示，「但整體來說，那場比賽並不離譜。」