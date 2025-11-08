快訊

NBA／波爾難逃鵜鶘「傷病魔咒」 休兵7至10天再評估

聯合新聞網／ 綜合外電報導
波爾近期面臨傷勢麻煩。 美聯社
鵜鶘近期在開季低迷後打出小小反彈，面對同病相憐的黃蜂和獨行俠取得2連勝，球隊希望能藉此延續氣勢。不過在這兩場勝利中，後衛波爾（Jordan Poole）因傷缺陣，而根據球隊最新消息，他預計還會再缺席約一周時間。

消息顯示，波爾被診斷出左側股外側肌輕微拉傷，球隊將在7至10天後再次評估，屆時會提供進一步狀況說明。」

波爾近期改從板凳出發，這是總教練格林（Willie Green）為了在先發陣容中尋求新火花所做的調整。讓讓新秀費爾斯（Jeremiah Fears）頂替先發，格林這個決定曾讓外界感到意外。不過，波爾近期場上表現確實起伏不定，失誤偏多、投籃命中率也不理想，影響了球隊整體節奏。

鵜鶘近幾季一直深陷「傷病魔咒」，在威廉森（Zion Williamson）因各類傷勢頻繁缺陣之際，墨瑞（Dejounte Murray）持續養傷，如今波爾又面臨傷病麻煩，對球隊而言無疑是沉重打擊。

不過，這也意味著鵜鶘必須更加倚賴其他年輕球員挺身而出，在傷兵潮中找到新的競爭力。

相關新聞

NBA／金塊雙星輕鬆打飆49分 柯瑞缺陣勇士熄火近5戰吞4敗

勇士隊今天在本賽季的首場季中錦標賽中作客金塊隊主場，不過在球隊一哥柯瑞（Stephen Curry）因病缺陣的情況下，儘...

NBA／湯普森6中0沒得分獨行俠獨居墊底 克里斯提：沒人會來救我們

西區爐主獨行俠隊今天對戰近況也低迷的灰熊隊，上半場就被打爆，終場以104：118慘敗。老將湯普森（Klay Thompson）6投0中一分未得，中鋒葛佛（Daniel Gafford）又傷退。

NBA／溫班亞瑪領軍斷火箭5連勝 杜蘭特單場8失誤扛起輸球責任

近期拉出一波5連勝的火箭，今天作客馬刺主場卻踢到鐵板，在上半場打完還僅有1分落後的情況下，下半場卻被找回狀態的溫班亞瑪（...

NBA／藍道神速大三元寫灰狼隊史紀錄 愛德華讚：太不可思議了

近期展現全方位明星級身手的藍道（Julius Randle），僅上場26分鐘11秒就轟下19分10籃板12助攻，近3場內第2次拿下大三元，更創下隊史最快完成大三元的紀錄，幫助灰狼在主場以137比97痛

NBA／開季收視創近15年新高 相較去年同期成長92%

NBA本季收視迎來爆發性成長。根據聯盟公告，賽季開打前兩周，全美轉播比賽的平均收視人數創下過去15年來新高，相較去年同期更大幅成長92%。 此外，若不計2011-12年賽季（當年因封館導致例行賽

