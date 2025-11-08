NBA／波爾難逃鵜鶘「傷病魔咒」 休兵7至10天再評估

鵜鶘近期在開季低迷後打出小小反彈，面對同病相憐的黃蜂和獨行俠取得2連勝，球隊希望能藉此延續氣勢。不過在這兩場勝利中，後衛波爾（Jordan Poole）因傷缺陣，而根據球隊最新消息，他預計還會再缺席約一周時間。

消息顯示，波爾被診斷出左側股外側肌輕微拉傷，球隊將在7至10天後再次評估，屆時會提供進一步狀況說明。」

波爾近期改從板凳出發，這是總教練格林（Willie Green）為了在先發陣容中尋求新火花所做的調整。讓讓新秀費爾斯（Jeremiah Fears）頂替先發，格林這個決定曾讓外界感到意外。不過，波爾近期場上表現確實起伏不定，失誤偏多、投籃命中率也不理想，影響了球隊整體節奏。

鵜鶘近幾季一直深陷「傷病魔咒」，在威廉森（Zion Williamson）因各類傷勢頻繁缺陣之際，墨瑞（Dejounte Murray）持續養傷，如今波爾又面臨傷病麻煩，對球隊而言無疑是沉重打擊。

不過，這也意味著鵜鶘必須更加倚賴其他年輕球員挺身而出，在傷兵潮中找到新的競爭力。