NBA／藍道神速大三元寫灰狼隊史紀錄 愛德華讚：太不可思議了

近期展現全方位明星級身手的藍道（Julius Randle），僅上場26分鐘11秒就轟下19分10籃板12助攻，近3場內第2次拿下大三元，更創下隊史最快完成大三元的紀錄，幫助灰狼在主場以137比97痛宰爵士，取得季中錦標賽「NBA盃」小組賽首場勝利。

藍道近5戰場均可攻下26.6分7.6籃板7.2助攻，投籃命中率達54.8%，三分球命中率42.3%，罰球命中率93.8%，效率相當驚人，幫助灰狼挺過愛德華（Anthony Edwards）腿筋拉傷被迫連4場缺席的陰霾。

「他表現真的太不可思議了。這是我現在能用來形容他的唯一詞彙。真的打得太棒了！」愛德華賽後盛讚隊友藍道的開季發揮。

這是愛德華傷癒復出的第2場出賽，他找回外線手感，三分球12投7中，全場攻下37分5籃板；麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）也貢獻22分7籃板，灰狼全隊投籃命中率高達56.8%，創下本季新高。

愛德華一開賽即火力四射，開賽僅90秒便連進兩記三分球與一記後撤步中距離，單節獨拿14分，帶領灰狼首節就取得43比15遙遙領先。灰狼全場最多拉開44分，讓比賽早早就進入垃圾時間。

「我挺喜歡這種感覺。我也希望自己能早點結束今晚的比賽，大家都能參與到得分之中，每個人都能獲得上場機會，這很棒。」藍道談到球隊大幅拉開比分差距。