快訊

婆婆過世…曾馨瑩現身銘馨盃舞蹈賽！「一開口就哽咽」 超正女兒打氣

昔讚國手尪莊英杰1天6次！星光幫安歆澐認婚變…抓包老公偷吃閨密

泰12歲少女被母騙赴日賣淫…日媒：逃台母親涉性交易 遭台灣當局拘留

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／金塊雙星輕鬆打飆49分 柯瑞缺陣勇士熄火近5戰吞4敗

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
勇士巴特勒(左)、金塊葛登(右)。 美聯社
勇士巴特勒(左)、金塊葛登(右)。 美聯社

勇士隊今天在本賽季的首場季中錦標賽中作客金塊隊主場，不過在球隊一哥柯瑞（Stephen Curry）因病缺陣的情況下，儘管巴特勒（Jimmy Butler）與格林（Draymond Green）都趕在今天復出，但仍是以104：129不敵金塊，苦吞近5場比賽第4敗。

勇士三巨頭近期飽受傷病所苦，在格林、巴特勒相繼因傷缺陣後，柯瑞也在與溜馬隊之戰後感冒加劇，近三場比賽都無法出賽，儘管今天格林、巴特勒率先回歸，帶領勇士在季中錦標賽作客金塊主場，團隊戰力仍明顯不如對手。

上半場金塊就在約柯奇（Nikola Jokic）領軍下肆虐勇士禁區，加上穆雷（Jamal Murray）三分球6投5中，第二節一人就攻下16分，上半場金塊兩節得分都在30分以上，並取得17分領先。

反觀勇士今天外線手感盡失，上半場三分球出手14次僅命中2球，其中過去兩場比賽在主力缺陣情況下挺身而出的庫明加（Jonathan Kuminga）與穆迪（Moses Moody）更是全面熄火，合計7次出手全都落空，一分未得，成為勇士陷入苦戰的原因。

第三節金塊持續將領先差距擴大，也讓勇士提早將主力球員換下場，比賽也進入垃圾時間，最終金塊就在約柯奇、穆雷攜手攻下49分並送出17次助攻領軍下，以129：104收下3連勝，且本季主場4勝0敗。

至於勇士今天則以格林和巴特勒分別攻下17分和16分表現最佳，但團隊三分球命中率卻不及3成，吞下近5場比賽以來的第4敗。

勇士 金塊 Stephen Curry Jimmy Butler Draymond Green Nikola Jokic Jamal Murray

延伸閱讀

NBA／初登場就破太陽隊史三分紀錄 格林：像回到家一樣自在

NBA／讚二輪秀理查德有「四大優點」 勇士主帥：球探幹得好

NBA／柯瑞感冒仍轟28分 坦言下半場沒力了、明天確定休兵

NBA／巴特勒傷退 柯瑞、穆迪合飆10記三分球射下太陽

相關新聞

NBA／金塊雙星輕鬆打飆49分 柯瑞缺陣勇士熄火近5戰吞4敗

勇士隊今天在本賽季的首場季中錦標賽中作客金塊隊主場，不過在球隊一哥柯瑞（Stephen Curry）因病缺陣的情況下，儘...

NBA／湯普森6中0沒得分獨行俠獨居墊底 克里斯提：沒人會來救我們

西區爐主獨行俠隊今天對戰近況也低迷的灰熊隊，上半場就被打爆，終場以104：118慘敗。老將湯普森（Klay Thompson）6投0中一分未得，中鋒葛佛（Daniel Gafford）又傷退。

NBA／溫班亞瑪領軍斷火箭5連勝 杜蘭特單場8失誤扛起輸球責任

近期拉出一波5連勝的火箭，今天作客馬刺主場卻踢到鐵板，在上半場打完還僅有1分落後的情況下，下半場卻被找回狀態的溫班亞瑪（...

NBA／藍道神速大三元寫灰狼隊史紀錄 愛德華讚：太不可思議了

近期展現全方位明星級身手的藍道（Julius Randle），僅上場26分鐘11秒就轟下19分10籃板12助攻，近3場內第2次拿下大三元，更創下隊史最快完成大三元的紀錄，幫助灰狼在主場以137比97痛

NBA／開季收視創近15年新高 相較去年同期成長92%

NBA本季收視迎來爆發性成長。根據聯盟公告，賽季開打前兩周，全美轉播比賽的平均收視人數創下過去15年來新高，相較去年同期更大幅成長92%。 此外，若不計2011-12年賽季（當年因封館導致例行賽

NBA／波爾難逃鵜鶘「傷病魔咒」 休兵7至10天再評估

鵜鶘近期在開季低迷後打出小小反彈，面對同病相憐的黃蜂和獨行俠取得2連勝，球隊希望能藉此延續氣勢。不過在這兩場勝利中，後衛波爾（Jordan Poole）因傷缺陣，而根據球隊最新消息，他預計還會再缺席約

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。