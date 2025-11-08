NBA／金塊雙星輕鬆打飆49分 柯瑞缺陣勇士熄火近5戰吞4敗

勇士隊今天在本賽季的首場季中錦標賽中作客金塊隊主場，不過在球隊一哥柯瑞（Stephen Curry）因病缺陣的情況下，儘管巴特勒（Jimmy Butler）與格林（Draymond Green）都趕在今天復出，但仍是以104：129不敵金塊，苦吞近5場比賽第4敗。

勇士三巨頭近期飽受傷病所苦，在格林、巴特勒相繼因傷缺陣後，柯瑞也在與溜馬隊之戰後感冒加劇，近三場比賽都無法出賽，儘管今天格林、巴特勒率先回歸，帶領勇士在季中錦標賽作客金塊主場，團隊戰力仍明顯不如對手。

上半場金塊就在約柯奇（Nikola Jokic）領軍下肆虐勇士禁區，加上穆雷（Jamal Murray）三分球6投5中，第二節一人就攻下16分，上半場金塊兩節得分都在30分以上，並取得17分領先。

反觀勇士今天外線手感盡失，上半場三分球出手14次僅命中2球，其中過去兩場比賽在主力缺陣情況下挺身而出的庫明加（Jonathan Kuminga）與穆迪（Moses Moody）更是全面熄火，合計7次出手全都落空，一分未得，成為勇士陷入苦戰的原因。

第三節金塊持續將領先差距擴大，也讓勇士提早將主力球員換下場，比賽也進入垃圾時間，最終金塊就在約柯奇、穆雷攜手攻下49分並送出17次助攻領軍下，以129：104收下3連勝，且本季主場4勝0敗。

至於勇士今天則以格林和巴特勒分別攻下17分和16分表現最佳，但團隊三分球命中率卻不及3成，吞下近5場比賽以來的第4敗。