NBA／湯普森6中0沒得分獨行俠獨居墊底 克里斯提：沒人會來救我們
西區爐主獨行俠隊今天對戰近況也低迷的灰熊隊，上半場就被打爆，終場以104：118慘敗。老將湯普森（Klay Thompson）6投0中一分未得，中鋒葛佛（Daniel Gafford）又傷退。
灰熊當家球星莫蘭特今天重新振作，首節就進帳12分5助攻，第二節再傳5助攻，幫助灰熊半場領先23分。下半場獨行俠反攻無力，比賽很早就進入垃圾時間。
莫蘭特雖然20投僅7中，還有7失誤，但得到21分13助攻3抄截。新秀考沃德（Cedric Coward）得到21分9籃板4助攻，表現全隊最亮眼。
獨行俠方面，狀元佛雷格（Cooper Flagg）上場27分鐘，進帳12分6籃板。克里斯提（Max Christie）攻下18分已是全隊最高，湯普森上場17分鐘，6投0中，一分未得。
克里斯提賽後強調責任在球員身上而非教練：「中場時我們彼此討論該怎麼辦，沒有人會來救我們。這不是教練的問題，他們給我們解答，我們卻沒執行好。」
克里斯提認為不能再拿傷兵當藉口，：「有人受傷當然不好，但那不是我們能控制的。不能每輸一場就說『要是有戴維斯（Anthony Davis）或厄文（Kyrie Irving）』，我們要靠現有的人想辦法贏球。」
獨行俠開季至今防守效率聯盟前5；但進攻效率聯盟墊底。總教練基德（Jason Kidd）直言，「我們投籃真的太爛了，命中率完全不穩定。雖然出手選擇很好，但就是投不進。不過至少防守讓我們還能撐著，我們只能繼續戰鬥。」
獨行俠目前2勝7敗獨居西區墊底，基德表示，「我們現在就是賽季初期陷入掙扎，有時這種情況會發生在季中，有時在季末，我們只能繼續戰鬥。」
