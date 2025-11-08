NBA／安戴托昆波轟41分退公牛 公鹿「NBA盃」小組賽9戰全勝

安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）狂砍41分15籃板9助攻，率領密爾瓦基公鹿在主場以126比110力退開季表現出色的芝加哥公牛，在本季季中錦標賽「NBA盃」首戰旗開得勝，順利開啟衛冕之路。

這場勝利讓公鹿在「NBA盃」小組賽階段的歷史戰績來到9戰全勝。自3年前這項賽事創立以來，公鹿首屆是在準決賽敗給溜馬，但去年以97比81擊退雷霆，奪下隊史首座「NBA盃」冠軍。

安戴托昆波在第四節火力全開，一人攻下19分，幫助球隊拉開比分。他全場32投16中，雖然這是他本季首次投籃命中率低於61.5%，但整體表現依舊統治全場。

透納（Myles Turner）則是攻下加盟公鹿以來的新高23分，後衛羅林斯（Ryan Rollins）也補上20分。

公牛核心控衛吉迪（Josh Giddey）繳出16分14助攻7籃板的全面數據，但無緣連3場完成大三元。吉迪先前成為1989年4月的喬丹（Michael Jordan）以來，首位連兩場大三元的公牛球員。2年級生布澤利斯（Matas Buzelis）拿下20分與8籃板。

芝加哥「NBA盃」首戰曾以135比125擊敗東區勁旅紐約尼克，不過此役未能延續氣勢。

公鹿在第三節初段逆轉比分後，於末節靠著一波8比0攻勢徹底鎖定勝局，將分差擴大至112比99。這波攻勢由安戴托昆波以一記三分球開啟，讓他本季外線命中率提升至13投7中；隨後他又接到羅林斯傳球完成爆扣，透納再以突破造成犯規完成「三分打」，徹底擊潰公牛反撲。

公鹿此役缺少前鋒普林斯（Taurean Prince），這位連續兩年隨不同球隊（2023-24賽季湖人、2024-25賽季公鹿）奪下「NBA盃」冠軍的老將，目前因頸部拉傷缺陣。

Post-game scenes in Milwaukee 🤩@Giannis_An34 drops 41 to begin the Bucks' @emirates NBA Cup title defense with a W! pic.twitter.com/MVTJ4vOtho — NBA (@NBA) 2025年11月8日