聽新聞
0:00 / 0:00
NBA／安戴托昆波轟41分退公牛 公鹿「NBA盃」小組賽9戰全勝
安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）狂砍41分15籃板9助攻，率領密爾瓦基公鹿在主場以126比110力退開季表現出色的芝加哥公牛，在本季季中錦標賽「NBA盃」首戰旗開得勝，順利開啟衛冕之路。
這場勝利讓公鹿在「NBA盃」小組賽階段的歷史戰績來到9戰全勝。自3年前這項賽事創立以來，公鹿首屆是在準決賽敗給溜馬，但去年以97比81擊退雷霆，奪下隊史首座「NBA盃」冠軍。
安戴托昆波在第四節火力全開，一人攻下19分，幫助球隊拉開比分。他全場32投16中，雖然這是他本季首次投籃命中率低於61.5%，但整體表現依舊統治全場。
透納（Myles Turner）則是攻下加盟公鹿以來的新高23分，後衛羅林斯（Ryan Rollins）也補上20分。
公牛核心控衛吉迪（Josh Giddey）繳出16分14助攻7籃板的全面數據，但無緣連3場完成大三元。吉迪先前成為1989年4月的喬丹（Michael Jordan）以來，首位連兩場大三元的公牛球員。2年級生布澤利斯（Matas Buzelis）拿下20分與8籃板。
芝加哥「NBA盃」首戰曾以135比125擊敗東區勁旅紐約尼克，不過此役未能延續氣勢。
公鹿在第三節初段逆轉比分後，於末節靠著一波8比0攻勢徹底鎖定勝局，將分差擴大至112比99。這波攻勢由安戴托昆波以一記三分球開啟，讓他本季外線命中率提升至13投7中；隨後他又接到羅林斯傳球完成爆扣，透納再以突破造成犯規完成「三分打」，徹底擊潰公牛反撲。
公鹿此役缺少前鋒普林斯（Taurean Prince），這位連續兩年隨不同球隊（2023-24賽季湖人、2024-25賽季公鹿）奪下「NBA盃」冠軍的老將，目前因頸部拉傷缺陣。
🔥 udn 瘋運動IG 追起來
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言