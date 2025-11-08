NBA／康寧漢、杜倫飆分搭檔難解 活塞奪5連勝稱霸東區

快訊

聯合新聞網／ 綜合外電報導
康寧漢連3場破30分。 美聯社
狀態出色的活塞今天在「NBA盃」小組賽首戰面對實力相差甚多的籃網，可以說是好好把握進補機會。當家球星康寧漢（Cade Cunningham）全場攻下34分10助攻，搭配禁區大將杜倫（Jalen Duren）的30分11籃板強勢輸出，活塞以125比107輕取籃網。

康寧漢此戰手感火燙，全場18投13中、罰球6罰全中，幫助活塞拿下近期的5連勝，開季戰績提升至7勝2敗，躍居東區第一。康寧漢在這波連勝期間場均可以拿下29.8分11.2助攻，投籃命中率高達54%，展現驚人效率。

這場比賽是康寧漢連續第3場攻下至少30分，近5場更有4場破30分，同時也是杜倫（Jalen Duren）在過去7戰中的第5次得分超過20分、連續第2場拿下至少30分。與多數球隊一樣，籃網整場都無法破解康寧漢與杜倫的擋拆組合，杜倫多次靠著空中接力輕鬆得分，徹底主宰禁區。

除了杜康雙人搭檔之外，湯普森（Ausar Thompson）此役貢獻14分，勒佛特（Caris LeVert）進帳10分；活塞近4次對戰籃網全數取勝。

籃網在失去砍將湯瑪斯（Cam Thomas）之後，得分重心幾乎落在波特（Michael Porter Jr.）身上，他拿下全隊最高的28分，克勞尼（Noah Clowney）補上19分。籃網目前以1勝8敗和巫師一起在聯盟墊底。

活塞在首節一度落後10分，但在康寧漢和杜倫第二節合砍19分的帶動下，上半場結束時反以5分領先。康寧漢在第三節繼續主宰戰局，個人單節獨拿14分，幫助球隊打出34比19的攻勢，一舉拉開20分差。

