快訊

顏正國人生謝幕！生前苦練4國語言　魏德聖驚訝「再見是遠別」

新手露營別慌張！ 「十大新手必備清單」一次收 秋日露營旅行正迷人

全台唯一！台積電運動會魏哲家腳上「tsmc運動鞋」超吸睛

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／開季收視創近15年新高 相較去年同期成長92%

聯合新聞網／ 綜合外電報導
聯盟開季收視開紅盤。圖截自X
聯盟開季收視開紅盤。圖截自X

NBA本季收視迎來爆發性成長。根據聯盟公告，賽季開打前兩周，全美轉播比賽的平均收視人數創下過去15年來新高，相較去年同期更大幅成長92%。

此外，若不計2011-12年賽季（當年因封館導致例行賽在耶誕節才開打），這是NBA近年來在例行賽開季之初最亮眼的收視表現。

這波收視熱潮正值NBA與多家媒體簽訂全新的11年轉播與串流合作協議，涵蓋傳統電視網與多個線上平台。除了更新轉播版圖，聯盟也同步推出名為「Tap to Watch」的數位整合服務，讓球迷可透過各大App、網站及合作串流平台，一鍵即可進入比賽直播，進一步擴大觀眾接觸管道。

此外，開幕戰收視表現同樣驚人。NBA重返NBC體育台的首日雙重賽平均吸引561萬名觀眾收看，創下過去15年10月開幕夜的最高收視紀錄，為新賽季開出亮眼紅盤。

相關新聞

NBA／開季收視創近15年新高 相較去年同期成長92%

NBA本季收視迎來爆發性成長。根據聯盟公告，賽季開打前兩周，全美轉播比賽的平均收視人數創下過去15年來新高，相較去年同期更大幅成長92%。 此外，若不計2011-12年賽季（當年因封館導致例行賽

NBA／傳獨行俠探詢湯普森交易價值 葛佛有望在湖人和唐西奇重逢

唐西奇（Luka Doncic）率湖人隊打出火熱開局；反觀前東家獨行俠隊暫居西區爐主，根據《ClutchPoints》席格爾（Brett Siegel）報導，獨行俠可能交易老將湯普森（Klay Tho

NBA／康寧漢、杜倫飆分搭檔難解 活塞奪5連勝稱霸東區

狀態出色的活塞今天在「NBA盃」小組賽首戰面對實力相差甚多的籃網，可以說是好好把握進補機會。當家球星康寧漢（Cade Cunningham）全場攻下34分10助攻，搭配禁區大將杜倫（Jalen Dur

NBA／缺席後鵜鶘開始贏！威廉森地位受質疑 交易價值已跌至低點

紐奧良鵜鶘在開季0勝6敗的低迷開局後，近期連贏兩場，終於止住頹勢。不過外界也注意到，這兩場勝利都發生在當家球星威廉森（Zion Williamson）缺陣的情況下，讓不少人開始質疑：鵜鶘是否該考慮與這

NBA／住宅遭火吞噬幸孩子無事 熱火主帥感謝消防救難人員

邁阿密熱火總教練史波史特拉（Erik Spoelstra）首度公開露面，談及日前住宅遭火災全毀的事件。他在3名孩子的陪伴下出席記者會，感性地表示，對於外界給予他與家人的關心與協助，他感受到「難以置信的

NBA／上季因左腿筋拉傷報銷 籃網砍將又中招至少休3至4周

根據消息，籃網得分悍將湯瑪斯（Cam Thomas）因左腿腿筋拉傷，將缺陣至少3到4周。 湯瑪斯是在先前溜馬的比賽第一節受傷離場，該場比賽也是籃網本季的首場勝利。本季至今，湯瑪斯場均攻下21.4

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。