NBA／開季收視創近15年新高 相較去年同期成長92%

NBA本季收視迎來爆發性成長。根據聯盟公告，賽季開打前兩周，全美轉播比賽的平均收視人數創下過去15年來新高，相較去年同期更大幅成長92%。

此外，若不計2011-12年賽季（當年因封館導致例行賽在耶誕節才開打），這是NBA近年來在例行賽開季之初最亮眼的收視表現。

這波收視熱潮正值NBA與多家媒體簽訂全新的11年轉播與串流合作協議，涵蓋傳統電視網與多個線上平台。除了更新轉播版圖，聯盟也同步推出名為「Tap to Watch」的數位整合服務，讓球迷可透過各大App、網站及合作串流平台，一鍵即可進入比賽直播，進一步擴大觀眾接觸管道。

此外，開幕戰收視表現同樣驚人。NBA重返NBC體育台的首日雙重賽平均吸引561萬名觀眾收看，創下過去15年10月開幕夜的最高收視紀錄，為新賽季開出亮眼紅盤。