NBA／缺席後鵜鶘開始贏！威廉森地位受質疑 交易價值已跌至低點

紐奧良鵜鶘在開季0勝6敗的低迷開局後，近期連贏兩場，終於止住頹勢。不過外界也注意到，這兩場勝利都發生在當家球星威廉森（Zion Williamson）缺陣的情況下，讓不少人開始質疑：鵜鶘是否該考慮與這位明星前鋒分道揚鑣。

威廉森目前因腿筋拉傷缺席比賽，而他的交易價值在聯盟內並不高，即便他的合約在接下來兩個賽季大部分薪資屬於「非保障」結構，也未能提升吸引力。

一位其他球隊的高層人士向媒體透露：「老實說，鵜鶘如果真的動作，應該會是為了贏球，而不是只是為了送走威廉森。因為現在他的交易價值並不存在，但球隊的確面臨必須贏球的壓力。」

威廉森目前5年總價達1.97億美元的合約直到2027-28年賽季才結束，不過接下來兩季的薪資並非完全保障。他的合約中包含體重條款與出賽場次條件，若能在前一賽季達標，才會逐步觸發後續薪資保障。