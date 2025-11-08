快訊

顏正國人生謝幕！生前苦練4國語言　魏德聖驚訝「再見是遠別」

新手露營別慌張！ 「十大新手必備清單」一次收 秋日露營旅行正迷人

全台唯一！台積電運動會魏哲家腳上「tsmc運動鞋」超吸睛

NBA／缺席後鵜鶘開始贏！威廉森地位受質疑 交易價值已跌至低點

聯合新聞網／ 綜合外電報導
威廉森近期連續缺席，鵜鶘卻是勝場開胡。 美聯社
威廉森近期連續缺席，鵜鶘卻是勝場開胡。 美聯社

紐奧良鵜鶘在開季0勝6敗的低迷開局後，近期連贏兩場，終於止住頹勢。不過外界也注意到，這兩場勝利都發生在當家球星威廉森（Zion Williamson）缺陣的情況下，讓不少人開始質疑：鵜鶘是否該考慮與這位明星前鋒分道揚鑣。

威廉森目前因腿筋拉傷缺席比賽，而他的交易價值在聯盟內並不高，即便他的合約在接下來兩個賽季大部分薪資屬於「非保障」結構，也未能提升吸引力。

一位其他球隊的高層人士向媒體透露：「老實說，鵜鶘如果真的動作，應該會是為了贏球，而不是只是為了送走威廉森。因為現在他的交易價值並不存在，但球隊的確面臨必須贏球的壓力。」

威廉森目前5年總價達1.97億美元的合約直到2027-28年賽季才結束，不過接下來兩季的薪資並非完全保障。他的合約中包含體重條款與出賽場次條件，若能在前一賽季達標，才會逐步觸發後續薪資保障。

相關新聞

NBA／開季收視創近15年新高 相較去年同期成長92%

NBA本季收視迎來爆發性成長。根據聯盟公告，賽季開打前兩周，全美轉播比賽的平均收視人數創下過去15年來新高，相較去年同期更大幅成長92%。 此外，若不計2011-12年賽季（當年因封館導致例行賽

NBA／傳獨行俠探詢湯普森交易價值 葛佛有望在湖人和唐西奇重逢

唐西奇（Luka Doncic）率湖人隊打出火熱開局；反觀前東家獨行俠隊暫居西區爐主，根據《ClutchPoints》席格爾（Brett Siegel）報導，獨行俠可能交易老將湯普森（Klay Tho

NBA／康寧漢、杜倫飆分搭檔難解 活塞奪5連勝稱霸東區

狀態出色的活塞今天在「NBA盃」小組賽首戰面對實力相差甚多的籃網，可以說是好好把握進補機會。當家球星康寧漢（Cade Cunningham）全場攻下34分10助攻，搭配禁區大將杜倫（Jalen Dur

NBA／缺席後鵜鶘開始贏！威廉森地位受質疑 交易價值已跌至低點

紐奧良鵜鶘在開季0勝6敗的低迷開局後，近期連贏兩場，終於止住頹勢。不過外界也注意到，這兩場勝利都發生在當家球星威廉森（Zion Williamson）缺陣的情況下，讓不少人開始質疑：鵜鶘是否該考慮與這

NBA／住宅遭火吞噬幸孩子無事 熱火主帥感謝消防救難人員

邁阿密熱火總教練史波史特拉（Erik Spoelstra）首度公開露面，談及日前住宅遭火災全毀的事件。他在3名孩子的陪伴下出席記者會，感性地表示，對於外界給予他與家人的關心與協助，他感受到「難以置信的

NBA／上季因左腿筋拉傷報銷 籃網砍將又中招至少休3至4周

根據消息，籃網得分悍將湯瑪斯（Cam Thomas）因左腿腿筋拉傷，將缺陣至少3到4周。 湯瑪斯是在先前溜馬的比賽第一節受傷離場，該場比賽也是籃網本季的首場勝利。本季至今，湯瑪斯場均攻下21.4

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。