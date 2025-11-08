NBA／住宅遭火吞噬幸孩子無事 熱火主帥感謝消防救難人員

邁阿密熱火總教練史波史特拉（Erik Spoelstra）首度公開露面，談及日前住宅遭火災全毀的事件。他在3名孩子的陪伴下出席記者會，感性地表示，對於外界給予他與家人的關心與協助，他感受到「難以置信的溫暖與感激」。

史波史特拉的住家是在美國時間週四凌晨約4點30分起火，整棟房屋被大火吞噬。幸運的是，當時他的3名孩子都在母親家中，沒有人受傷。

「屋裡的東西都能再買，但如果買不回來，那又有什麼關係？」史波史特拉在與夏洛特黃蜂比賽前受訪時說道，「重要的是家人平安。我最親的人都沒事，我們的狗也安全，感謝上帝。我真的非常感恩，大家都平安健康，這才是最重要的事。」

火災原因仍在調查中。史波史特拉透露，熱火球團曾主動表示可以讓他休假幾天處理私人事務，但他婉拒了。「孩子們說想來看今晚的比賽，所以我想，既然他們都來了，那我也該繼續執教。」

據了解，火警發生時，史波史特拉正在飛機上，與球隊從丹佛比賽返回邁阿密。火警於凌晨4點36分通報，熱火包機約在35分鐘後降落邁阿密。當他抵達住處時，現場已有多輛消防車在救火。他被目擊站在屋外，看著熊熊烈焰衝天，一度雙手抱頭，難掩震驚與悲痛。

「我要特別感謝第一線救難人員、警察與消防員，他們真的非常出色，」史波史特拉說，「雖然他們沒能救下房子，但他們防止火勢蔓延到整個社區，並且在救火過程中展現出極大的耐心與專業。」

史波史特拉也提到，整個熱火大家庭都給予他極大支持，甚至球員的妻子與女友們都在幫忙安慰他的孩子，讓他們在隔天仍如常上學。「她們還準備了一些驚喜，可能是替孩子們補回那些在火災中失去的玩具。她們真的太棒了。」

無人機拍攝的畫面顯示，這棟五房住宅幾乎全毀，僅剩焦黑廢墟。消防人員直到週四下午仍留在現場監控餘火。根據邁阿密消防局的報告，「消防隊出動雲梯車從高處灌救，但由於火勢猛烈且屋頂部分坍塌，為確保安全，只能改採外圍防禦方式滅火。目前火災原因仍在調查中。」

史波史特拉自1995年起加入熱火，2008年升任總教練，去年12月購入這棟住宅並進行翻修。他上個月剛正式敲定，將擔任2028年洛杉磯奧運美國男籃主帥。

在記者會尾聲，史波史特拉雙手摟著兒子，懷中抱著女兒，語氣充滿感激：「我想由衷感謝所有人的關心與幫助。南佛州社區的溫情真是令人難以置信。大家不斷聯絡我們、伸出援手。這對我們家來說確實是一段艱難時期，但我們一家人會堅強面對。史波史特拉一家，向來都不會被擊倒。」