NBA／上季因左腿筋拉傷報銷 籃網砍將又中招至少休3至4周

聯合新聞網／ 綜合外電報導
籃網得分悍將湯瑪斯(左)進入傷兵名單。 美聯社
根據消息，籃網得分悍將湯瑪斯（Cam Thomas）因左腿腿筋拉傷，將缺陣至少3到4周。

湯瑪斯是在先前溜馬的比賽第一節受傷離場，該場比賽也是籃網本季的首場勝利。本季至今，湯瑪斯場均攻下21.4分，僅次於隊友波特（Michael Porter Jr.），是球隊的第2號得分主力。

現年24歲的湯瑪斯今年夏天與球隊簽下一份為期一年、價值600萬美元的「合格報價（Qualifying Offer）」，這將讓他在明年休賽季成為完全自由球員。

籃網方面表示，湯瑪斯將在3至4周後再次接受評估，確認傷勢恢復情況。

值得注意的是，湯瑪斯上個賽季就因左腿筋傷勢被迫提前報銷，如今又面臨類似的傷勢，這讓湯瑪斯也相當無奈。「這只是一次不幸的情況，我也說不出原因。我在訓練和準備上都做得很好，一切都按部就班。所以現在我真的沒有什麼明確的答案。事情就是這樣。」湯瑪斯說

