NBA／傳獨行俠探詢湯普森交易價值 葛佛有望在湖人和唐西奇重逢
唐西奇（Luka Doncic）率湖人隊打出火熱開局；反觀前東家獨行俠隊暫居西區爐主，根據《ClutchPoints》席格爾（Brett Siegel）報導，獨行俠可能交易老將湯普森（Klay Thompson）和葛佛（Daniel Gafford）。
席格爾指出，獨行俠管理層將會在交易截止日前討論，湯普森能換回什麼交易籌碼，多支球隊也在密切關注葛佛的動向。
葛佛休賽季才簽下3年6000萬美元的延長合約，目前獨行俠還沒有恐慌情緒，也不打算拋售資產，但各界都在觀察他們的動作。席格爾進一步指出，「上季湖人就是對葛佛有濃厚興趣的球隊之一。消息來源指出，也許到2月，真的能看到唐西奇與葛佛在洛城重逢。」
湯普森本季出賽8場，平均只上場20.4分鐘，拿下8.5分，三分命中率29.2%，上一場已經被下放替補。
葛佛出賽3場，平均上場22.3分鐘，12.0分5.3籃板1.7火鍋1.3抄截。獨行俠今天賽前2勝6敗，與爵士隊並列西區墊底。
