NBA／溫班亞瑪遭針對有望解套？馬刺福克斯傳明日主場復出

開季以來因傷仍未出賽的馬刺球星福克斯（De'Aaron Fox），傳出將會在明天主場迎戰鵜鶘時迎來本季首秀。

福克斯在休賽季因腿筋受傷進行復健，本周逐步提升訓練強度，確定能在周末重返球場。這意味著馬刺終於能重新啟動他與溫班亞瑪（Victor Wembanyama）這對全明星雙核的組合。上賽季自從福克斯從沙加緬度國王被交易至馬刺後，兩人僅合體出賽5場、合計上場120分鐘。

隨著福克斯回歸，馬刺在陣容深度上也將獲得強力補強。球隊仍有多名球員在傷兵名單上，新秀後衛哈波（Dylan Harper）因小腿拉傷預計將缺陣數週，中鋒柯內特（Luke Kornet）則因腳踝扭傷正在積極復原。

現年27歲的福克斯，是近6個賽季以來聯盟中唯二能夠場均至少拿下20分、5助攻與1抄截的球員之一，另一位是洛杉磯湖人球星唐西奇（Luka Doncic）。

馬刺雖然開季取得隊史最佳的5連勝，但在對手戰力增加且找到破解溫班亞瑪的防守策略之後，馬刺接連吞敗，球隊也期盼福克斯的回歸能夠帶來正面效應。