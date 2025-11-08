快訊

中職／林安可獲得西武關注 球團本部長：非常有魅力

高喊「我愛台積」！黃仁勳中文致詞：沒有台積電…就沒有今天的輝達

教職求生術／北市缺師連年破2千人 教育局三招能穩師資？

NBA／溫班亞瑪遭針對有望解套？馬刺福克斯傳明日主場復出

聯合新聞網／ 綜合外電報導
福克斯(左)即將和溫班亞瑪合體。 法新社
福克斯(左)即將和溫班亞瑪合體。 法新社

開季以來因傷仍未出賽的馬刺球星福克斯（De'Aaron Fox），傳出將會在明天主場迎戰鵜鶘時迎來本季首秀。

福克斯在休賽季因腿筋受傷進行復健，本周逐步提升訓練強度，確定能在周末重返球場。這意味著馬刺終於能重新啟動他與溫班亞瑪（Victor Wembanyama）這對全明星雙核的組合。上賽季自從福克斯從沙加緬度國王被交易至馬刺後，兩人僅合體出賽5場、合計上場120分鐘。

隨著福克斯回歸，馬刺在陣容深度上也將獲得強力補強。球隊仍有多名球員在傷兵名單上，新秀後衛哈波（Dylan Harper）因小腿拉傷預計將缺陣數週，中鋒柯內特（Luke Kornet）則因腳踝扭傷正在積極復原。

現年27歲的福克斯，是近6個賽季以來聯盟中唯二能夠場均至少拿下20分、5助攻與1抄截的球員之一，另一位是洛杉磯湖人球星唐西奇（Luka Doncic）。

馬刺雖然開季取得隊史最佳的5連勝，但在對手戰力增加且找到破解溫班亞瑪的防守策略之後，馬刺接連吞敗，球隊也期盼福克斯的回歸能夠帶來正面效應。

相關新聞

NBA／傳獨行俠探詢湯普森交易價值 葛佛有望在湖人和唐西奇重逢

唐西奇（Luka Doncic）率湖人隊打出火熱開局；反觀前東家獨行俠隊暫居西區爐主，根據《ClutchPoints》席格爾（Brett Siegel）報導，獨行俠可能交易老將湯普森（Klay Tho

NBA／缺席後鵜鶘開始贏！威廉森地位受質疑 交易價值已跌至低點

紐奧良鵜鶘在開季0勝6敗的低迷開局後，近期連贏兩場，終於止住頹勢。不過外界也注意到，這兩場勝利都發生在當家球星威廉森（Zion Williamson）缺陣的情況下，讓不少人開始質疑：鵜鶘是否該考慮與這

NBA／住宅遭火吞噬幸孩子無事 熱火主帥感謝消防救難人員

邁阿密熱火總教練史波史特拉（Erik Spoelstra）首度公開露面，談及日前住宅遭火災全毀的事件。他在3名孩子的陪伴下出席記者會，感性地表示，對於外界給予他與家人的關心與協助，他感受到「難以置信的

NBA／上季因左腿筋拉傷報銷 籃網砍將又中招至少休3至4周

根據消息，籃網得分悍將湯瑪斯（Cam Thomas）因左腿腿筋拉傷，將缺陣至少3到4周。 湯瑪斯是在先前溜馬的比賽第一節受傷離場，該場比賽也是籃網本季的首場勝利。本季至今，湯瑪斯場均攻下21.4

NBA／溫班亞瑪遭針對有望解套？馬刺福克斯傳明日主場復出

開季以來因傷仍未出賽的馬刺球星福克斯（De'Aaron Fox），傳出將會在明天主場迎戰鵜鶘時迎來本季首秀。 福克斯在休賽季因腿筋受傷進行復健，本周逐步提升訓練強度，確定能在周末重返球場。這意味

NBA／場均40分的震撼！超凡入聖直指MVP 唐西奇挑戰冠軍巔峰

談起唐西奇（Luka Doncic）新賽季的表現，湖人後衛史馬特（Marcus Smart）一時語塞，只能自創一個新詞：「超凡入聖（Fantasticness）」。這個新詞雖不在字典中，但看過唐西奇在

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。