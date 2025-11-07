NBA／場均40分的震撼！超凡入聖直指MVP 唐西奇挑戰冠軍巔峰

談起唐西奇（Luka Doncic）新賽季的表現，湖人後衛史馬特（Marcus Smart）一時語塞，只能自創一個新詞：「超凡入聖（Fantasticness）」。這個新詞雖不在字典中，但看過唐西奇在場上所展現的驚人表現後，大概也只有這樣的造詞才能貼切形容他的狀態。

上週五湖人以118比116險勝馬刺，取得近期一波5連勝佳績。唐西奇再次繳出35分13助攻9籃板5抄截2阻攻的驚人全方位數據。加上先前連3場破40分的比賽，唐西奇開季前5戰總得分突破200分，成為自1962-63年賽季的張伯倫（Wilt Chamberlain）以來，史上第2位達成此成就的球員。

當你的名字足以跟「張大帥」並列時，很多事情已不需再多作解釋。

唐西奇正打出生涯最全面的表現。開季以來他場均40分、11籃板、9助攻，投籃命中率達5成，創生涯新高。兩分球命中率達67.2%，籃下命中率更高達85%，雖然外線手感仍略顯冰冷，只有30.5%，但78.9%的罰球命中率與超高製造犯規的能力足以彌補這點；而他的真實命中率亦高達63.6%，若能維持，將創下個人最佳。

歷史上單季能同時達到類似使用率與效率水準的，僅有哈登（James Harden）、安比德（Joel Embiid）與安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo），3人都曾贏得年度MVP，唐西奇毫無疑問成了拉下亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）的最有力人選。

在組織進攻方面，唐西奇同樣驚人。他場均助攻高居全聯盟第5，靠助攻創造的得分則排第6。儘管詹姆斯因坐骨神經痛尚未復出，里夫斯（Austin Reaves）也缺席兩場比賽，唐西奇仍肩負起全隊的進攻發動任務。他目前的使用率、觸球數與持球時間皆為聯盟第一，球在他手中時間高達45%，但失誤率卻下降至生涯最低的11.3%。

這得益於他與大個子艾頓（Deandre Ayton）和海斯（Jaxson Hayes）之間越來越成熟的默契。兩人同場108分鐘內，唐西奇已送出12次助攻給艾頓。有了兩名具備順下威脅的長人拉開防守，讓唐西奇在中距離獲得更多操作空間。

目前他的拋投命中率超過6成，中距離命中率穩定在50%。外線則有八村壘（Rui Hachimura）與拉拉維亞（Jake LaRavia）穩定支援，兩人三分手感火燙，構成湖人穩定的火力網。

根據《Synergy Sports》數據，唐西奇主導擋拆時，湖人每回合能得到1.18分，高居聯盟第3，僅次於里夫斯與布朗（Jaylen Brown）。「Cleaning the Glass」數據則顯示，湖人在非垃圾時間的每回合得分排名聯盟第6，而當唐西奇在場時，球隊進攻效率甚至超過目前全聯盟第一的火箭。

「他總能到達自己想要的進攻點，也總是能抓住防守給的機會，」湖人主帥瑞迪克（JJ Redick）說。

唐西奇不僅進攻端主宰比賽，防守端也明顯提升。對馬刺一戰，他送出5次抄截追平生涯紀錄，抄截率、阻攻率與防守籃板率皆創個人新高。八村壘稱讚說：「我從未見過他這麼投入防守，他在防守端的積極態度對我們非常重要。」

在唐西奇的領軍下，湖人目前以7勝2敗暫居西區第2，僅次於衛冕冠軍雷霆。

這成績尤其難得，因為球隊仍在傷病潮中掙扎。根據《The Athletic》報導，瑞迪克在前9場比賽中已更換7套先發組合，以因應人員短缺。詹姆斯預計將缺席接下來的客場5連戰，最快要到11月18日主場迎戰爵士時才能復出。

唐西奇目前的優異表現堪稱魔幻，但即使是他，也不可能長期維持如此高強度的負荷。終有一日，湖人需要為他分擔壓力。

不過，正如瑞迪克所說：「魔術師之所以被稱為魔術師，是因為他們總能打破人們的想像。」

從達拉斯到洛城，從身材總被拿出來檢討調侃，到整個精實體態與球技面的大蛻變，26歲的唐西奇正逐漸邁向生涯巔峰，他的表現也將牽動著整個紫金軍團如何再創冠軍榮耀。