NBA／初登場就破太陽隊史三分紀錄 格林：像回到家一樣自在

2021年選秀榜眼格林（Jalen Green）生涯前四季都效力火箭隊，休賽季因杜蘭特（Kevin Durant）交易案被送往太陽隊。今天他傷癒復出對快艇隊，表現一鳴驚人，賽後他盛讚太陽的球隊氣氛。

格林上場23分鐘，就進帳29分3助攻3籃板2抄截，正負值+30，三分球13中6，讓他成為太陽隊史初登場命中最多三分的球員。

有媒體詢問格林，上次有這麼多進攻空間是什麼時候，格林笑回：「下一題。」

格林稱讚太陽隊的團結，「我們這裡有很棒的陣容，很多優秀的球員，很多在自己領域都很厲害的人。對我來說，加入之後就自然地融入其中。」

格林已經連2季82場全勤，今年開季卻因腿筋傷勢趕不上開季，他說，「我真的很興奮能回到場上，特別是經歷傷勢後。能重返場上真的很幸運。能待在鳳凰城更是福氣，我們有很棒的球迷、很棒的教練團，這裡的人都熱愛籃球，這種感覺太棒了。我覺得自己就像回到家一樣自在。」