NBA／首次回太陽主場被球迷噓爛 比爾僅得5分：只是1場比賽

聯合新聞網／ 綜合報導
快艇後衛比爾。 美聯社
太陽隊休賽季買斷比爾（Bradley Beal）2年1.1億美元合約，隨後比爾簽下2年1100萬美元合約加盟快艇隊。今天是比爾離隊後首度回到鳳凰城，不只沒有致敬影片歡迎，還遭到眾多太陽球迷噓聲伺候。比爾賽後也表達對於噓聲的看法。

快艇今天主力球員哈登（James Harden）和雷納德（Kawhi Leonard）缺陣，終場以102：115輸給太陽，比爾獲得無限開火權，全場14投2中，只進帳5分。比爾賽後表示，「就只是一場比賽，你們可能會把這件事看得比我還誇張，但對我來說，真的就是另一場比賽。」

對於滿場球迷的噓聲，比爾樂觀地說：「有些球迷從以前就不喜歡我，也有些人喜歡我在這打球。不可能讓所有人都滿意，我很早就學會這個道理，試著讓每個人都開心，只會把自己逼瘋。」

比爾談到在鳳凰城的時光，「我很享受在這裡，也很享受為這支球隊效力。他們做出決定，那就向前走，事情就是這樣，沒有任何怨恨。球迷會噓，這是比賽的一部分，也是當球迷的一部分。」

太陽三巨頭不如外界預期，最終以徹底失敗收場，比爾表示，「大家都會想『如果當初』，但不能一直活在過去，不能困在那些時刻。我們原本有機會創造特別的事，但最終沒發生也沒成功，大家都繼續往前走了，也許這會永遠成為『如果』的故事。」

快艇 太陽 Bradley Beal

