NBA／「字母哥」見義勇為制止搶案 眼角還遭肘擊瘀青
公鹿球星安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）在上周對國王的比賽中，因眼角出現明顯瘀傷引發球迷好奇。而他後續也透露自己其實是為了在密爾瓦基一家超市「Pick 'n Save」阻止搶劫案，才會造成這個小傷勢。
「那天我在Pick 'n Save結帳時，突然看到有個人想搶一位女士的包包，」安戴托昆波解釋，「我當下立刻喊道：『嘿，兄弟，你在幹什麼？停下來！』然後我上前抓住他，結果他轉身時用手肘撞到我的眼睛。」
不過，身材高壯的「希臘怪物」沒有因此退縮，他接著說：「我把那傢伙壓在地上，撿起包包還給那位女士，確保她安全。她嚇壞了，所以我幫她把結帳的東西也付了。警方很快趕到，把那個人帶走。之後我就回家，冰敷治療了一下，然後補了個午覺。」
這段故事曝光之後很快在網路上引發熱議，不少球迷都讚揚「字母哥」見義勇為，不僅是場上的超級巨星，更是場外的真實英雄；但也有粉絲感到虛驚一場，「下次遇到這種情況還是要注意，萬一對方有拿槍，後果就真的不堪設想。」
🔥 udn 瘋運動IG 追起來
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言