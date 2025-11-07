NBA／「字母哥」見義勇為制止搶案 眼角還遭肘擊瘀青

公鹿球星安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）在上周對國王的比賽中，因眼角出現明顯瘀傷引發球迷好奇。而他後續也透露自己其實是為了在密爾瓦基一家超市「Pick 'n Save」阻止搶劫案，才會造成這個小傷勢。

「那天我在Pick 'n Save結帳時，突然看到有個人想搶一位女士的包包，」安戴托昆波解釋，「我當下立刻喊道：『嘿，兄弟，你在幹什麼？停下來！』然後我上前抓住他，結果他轉身時用手肘撞到我的眼睛。」

不過，身材高壯的「希臘怪物」沒有因此退縮，他接著說：「我把那傢伙壓在地上，撿起包包還給那位女士，確保她安全。她嚇壞了，所以我幫她把結帳的東西也付了。警方很快趕到，把那個人帶走。之後我就回家，冰敷治療了一下，然後補了個午覺。」

這段故事曝光之後很快在網路上引發熱議，不少球迷都讚揚「字母哥」見義勇為，不僅是場上的超級巨星，更是場外的真實英雄；但也有粉絲感到虛驚一場，「下次遇到這種情況還是要注意，萬一對方有拿槍，後果就真的不堪設想。」

Giannis tells the story of how he got the black eye 😂 pic.twitter.com/MVZCQAQIQa — Follow HeavenlyBuckets (@Heavenlybuckets) 2025年11月2日