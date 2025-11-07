聽新聞
NBA／前灰熊防守大鎖又出事了！車內持有3種毒品遭逮
前灰熊隊艾倫（Tony Allen）球員時期以強悍防守能力著稱，不過退休後風波頻傳，近期傳出他因持有毒品，遭警方逮捕。
據了解，艾倫於美國時間週三在公路上遭警方攔查，員警在艾倫身上與車內發現多樣吸毒器具和白色粉末，艾倫與同車友人遭控持有安非他命、古柯鹼和大麻，當場遭到逮捕，後續以1,000美元交保。
這並非艾倫第一次涉入法律案件。2023 年，他因承認共謀醫療詐欺與電信詐欺罪，被判進行社區服務並接受監督緩刑，如今再度因持有毒品登上新聞版面。
艾倫曾在2010至2017年效力曼菲斯灰熊隊，生涯六度入選NBA年度防守第一或第二隊，被視為史上最出色的防守球員之一。灰熊隊也於去年賽季為他安排球衣退休儀式。
