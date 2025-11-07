NBA／髮線再度「掉色」染黑巫師小將 布朗幽默回：AI越來越誇張

波士頓塞爾蒂克球星布朗（Jaylen Brown）近日因髮線問題再次登上社群熱搜。

雖然布朗在對華盛頓巫師的比賽中攻下35分、5籃板、5助攻，幫助球隊以136比107輕鬆取勝，但外界討論的焦點卻不在他的表現，而是他「掉色」的髮線。

在第三節一次突破中，布朗撞上巫師前鋒喬治（Kyshawn George），結果喬治白色球衣上出現明顯黑色印記。現場轉播驚呼：「喔不，布朗又害人中招了！」畫面曝光後立刻在社群上瘋傳，引來網友熱議。

這已不是布朗第一次因髮線惹出話題。先前面對紐約尼克，他就在與阿努諾比（OG Anunoby）對位時，不慎將髮粉印在對方球衣上，當時就被球迷調侃「防守太貼」、「這是NBA版的髮線轉印術」。

AI is getting outta hand https://t.co/oZHFMHhGs4 — Jaylen Brown (@FCHWPO) 2025年11月6日

對於再度成為網友笑柄，布朗選擇幽默回應。他在X上發文：「AI真的越來越誇張了。」暗指網路上流傳的影片可能被惡搞。

不過球迷並不打算放過他，有人留言：「兄弟，明星周末去趟土耳其吧！」也有人笑說：「就直接剃光吧，別掙扎了！」還有人打趣：「他這樣下去，NBA可能會禁止比賽中使用染髮劑。」

Jaylen Brown rubbed his fake hairline on OG’s jersey 😭😭😭 pic.twitter.com/4QEmBfEF7p — NBACentel (@TheNBACentel) 2025年10月25日

事實上，早在第一次事件後，布朗就曾開直播自嘲。他在Twitch上開了一場名為「我完蛋了」的直播，讓朋友當場幫他剃頭，邊笑邊說：「我要怪波士頓！10年壓力、媒體、冠軍壓力，都是你們害的！」直播中，他還打電話給湖人球星詹姆斯（LeBron James），語氣誇張地求助：「Bron，是小弟啦！快回我電話，我們要談件大事，我要不要去土耳其植髮？這不是玩笑，真的是紅色警報，拜託快回電！」

之後他也在節目中談及髮線問題，笑稱這可能是「報應」。他說自己以前總愛拿別人禿頭開玩笑，「現在輪到我被報應了」。布朗的好友也在直播中對他調侃，兩人笑談這場「髮線危機」，讓氣氛變得輕鬆不少。

儘管髮線意外成為全場焦點，布朗的球場表現依舊精彩。他僅出戰26分鐘便攻下35分，幫助塞爾蒂克拿下本季第4勝。面對外界的嘲諷與笑聲，他選擇以幽默態度化解，讓這場原本的「髮線意外」成了NBA開季以來最有趣的插曲之一。

“I blame Boston. 10 years of media, stress, championships. This is y’all fault”



— Jaylen Brown on his balding 😭😭😭



pic.twitter.com/baa7iL5iSH — CelticsUnite (@CelticsUnite18) 2025年10月28日

Jaylen Brown called LeBron for advice on hairline treatment in Turkey 😭



(h/t @destroynectar)pic.twitter.com/j5Fve1ypqy — Legion Hoops (@LegionHoops) 2025年10月28日