NBA／綠衫軍主帥「瘋狗故事」再添一樁！ 懷特：放機關槍掃射聲

塞爾蒂克37歲總教練馬祖拉（Joe Mazzulla）以「鐵血」性格聞名，後衛懷特（Derrick White）爆料，馬祖拉曾經在他練球時，播放機關槍掃射的音樂。

馬祖拉曾在2024年季後賽對球員們說，「戰爭中沒有犯規，你要嘛戰死、要嘛戰勝。」

今年4月塞爾蒂克一哥泰托姆（Jayson Tatum）受傷倒地，馬祖拉竟然叫球隊訓練員別去關心泰托姆的狀況，並大喊：「起來！」

Jayson Tatum was down hurt and Joe Mazzulla told the trainer to not go out there and then yelled “get up” 💀



(h/t @StoolGreenie) pic.twitter.com/6xJNgtB5tg — Fullcourtpass (@Fullcourtpass) April 21, 2025

泰托姆曾形容馬祖拉是「瘋子」，最近他還說想跟自家球星布朗（Jaylen Brown）幹架。如今懷特再爆料一段誇張故事，有一天他和隊友普里查德（Payton Pritchard）練球，馬祖拉突然說：「放音樂！」下一秒整間球館響起機關槍掃射的聲音。

懷特回憶，「整個訓練都在機關槍聲中進行，沒有停過。那就是我們練球的方式，他說放音樂，下一秒就彷彿進入戰場。」

塞爾蒂克近年成為東區強權，但今年開季少了泰托姆，主力哈勒戴（Jrue Holiday）和波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）休賽季也被交易走，將考驗馬祖拉的執教功力，目前塞爾蒂克4勝5敗，暫居東區第10。