聽新聞
0:00 / 0:00
NBA／熱火教頭住家失火全毀了！ 不請假仍會帶隊戰黃蜂
熱火總教練史波史特拉（Erik Spoelstra）先前傳出住家遭大火焚燒，整間住宅甚至化為廢墟，所幸當時無人在家，且未傳出任何傷亡。熱火隊表示，史波史特拉仍計畫在明日交手夏洛特黃蜂的比賽中執教。
熱火隊在聲明中指出：「我們很慶幸火災中沒有人受傷。我們與史波教練和其家人同在，並將提供他所需的協助。」
據了解，火災發生時史波史特拉正搭乘球隊包機，從丹佛返航，當史波史特拉抵達住處時，現場已有多輛消防車與救援車輛正在全力撲救，最終耗費超過三個小時才確認火勢已被控制，不過仍無法挽救整棟房屋。
熱火隊本日休兵，明天將在主場迎戰黃蜂，史波史特拉預定將於賽前照常舉行記者會。
🔥 udn 瘋運動IG 追起來
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言