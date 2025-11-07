NBA／熱火教頭住家失火全毀了！ 不請假仍會帶隊戰黃蜂

熱火總教練史波史特拉（Erik Spoelstra）先前傳出住家遭大火焚燒，整間住宅甚至化為廢墟，所幸當時無人在家，且未傳出任何傷亡。熱火隊表示，史波史特拉仍計畫在明日交手夏洛特黃蜂的比賽中執教。

熱火隊在聲明中指出：「我們很慶幸火災中沒有人受傷。我們與史波教練和其家人同在，並將提供他所需的協助。」

據了解，火災發生時史波史特拉正搭乘球隊包機，從丹佛返航，當史波史特拉抵達住處時，現場已有多輛消防車與救援車輛正在全力撲救，最終耗費超過三個小時才確認火勢已被控制，不過仍無法挽救整棟房屋。

熱火隊本日休兵，明天將在主場迎戰黃蜂，史波史特拉預定將於賽前照常舉行記者會。