NBA／讚二輪秀理查德有「四大優點」 勇士主帥：球探幹得好

勇士隊今年又在選秀末段挖到寶！第56順位後衛理查德（Will Richard）昨天先發上陣35分鐘，15投10中狂砍30分，總教練柯爾（Steve Kerr）今天在廣播節目上提到，理查德有「四大優點」。

勇士三巨頭柯瑞（Stephen Curry）、巴特勒（Jimmy Butler）和格林（Draymond Green）缺陣，理查德把握機會，成為比賽最大亮點。柯爾表示，「理查德完美符合我最近一直在強調的東西，『控制失誤』、『決策判斷』、『場上空間感』及『運球傳球投籃能力』，這四個要素能讓整個團隊運作更好。」

柯爾進一步解釋，「我可以在暫停後畫出戰術，把理查德放在5個位置中任何一個，他都能執行。這樣穩定且可靠的球員，就是讓球隊圍繞柯瑞與格林運轉成功的關鍵。」

柯爾認為勇士過去10年能奪冠，是因為有伊古達拉（Andre Iguodala）、李文斯頓（Shaun Livingston）和衛斯特（David West）這種表現穩定的球員，「柯瑞和格林需要這些人來幫他們組織比賽、運轉攻勢，讓球在正確時間回到柯瑞手上。」

「你通常不會期待第56順位的新秀打成這樣。」柯爾說，「但從訓練營開始，我們就看到他的潛力。真的是大偷，總管鄧利維（Mike Dunleavy）和球探幹得好！」