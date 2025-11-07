NBA／灰熊新體系讓莫蘭特舉步維艱 與主帥零互動關係持續緊繃

曼菲斯灰熊近期陷入4連敗陰霾，球隊內部的緊張氣氛也逐漸浮上檯面，當家球星莫蘭特（Ja Morant）與新任總教練伊薩洛（Tuomas Iisalo）之間的矛盾更成為外界焦點。

在先前灰熊以15分之差不敵火箭的比賽中，莫蘭特全場態度明顯低落，與教練之間幾乎零互動，全場19投6中僅得17分，還發生6次失誤。

特別是在暫停期間，莫蘭特都坐在板凳最末端，與隊友、教練幾乎沒有交流。直到第四節比賽勝負已定時，他才與伊薩洛短暫交談。這名26歲控衛全場表現沉默、缺乏能量，與他過往充滿激情的球場形象判若兩人。

伊薩洛本季主導的進攻體系被認為是球員難以適應的主因。這位來自芬蘭的教頭極度重視進階數據與系統打法，而非依賴球員個人能力，並強調「節奏至上」的理念。

然而，數據顯示灰熊的成效並不理想，球隊目前在每48分鐘場均回合數（Pace）排名聯盟第4，但由於對手頻繁收縮防守，其禁區出手比例僅排第24位，導致外線和中距離出手比例增加。

然而灰熊團隊三分命中率也只排在第24位，休賽季接連失去貝恩（Desmond Bane）、拉拉維亞（Jake LaRavia）、赫夫（Jay Huff）與肯納德（Luke Kennard）後，他們整體外線火力明顯下滑。在內外進攻失調的情況下，灰熊進攻效率排名聯盟倒數第5。

「我們的進攻目前整體太過僵化，無論是球的流動還是球員的移動都不夠靈活，」伊薩洛坦言，「這是教練團必須改善的部分，我們要更好地組織5名場上球員的節奏與位置。」

數據也顯示，莫蘭特的進攻模式正在改變。他切入次數明顯減少，外線出手增加，但效率卻下滑了。另一名主力大將傑克森（Jaren Jackson Jr.）的球權使用率更降至生涯新低的21.7%，他在對火箭一戰僅出手6次。

「當你長時間習慣一套不同的打法，要重新適應新的系統就會花更久時間，」傑克森接受訪問時表示，「你必須完全相信這個系統，全心投入，相信每一次進攻都會奏效。」

莫蘭特賽後也承認自己表現不佳，「我得更好地閱讀防守、選擇出手並保護球權，」他說道，「這些都是我需要改進的地方。」