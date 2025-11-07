快訊

旋風行程只停1天半！黃仁勳專機抵台 沒空逛夜市也無暇見蔣萬安

18款iPhone再掉價！蘋果舊換新Trade in價格整理 它少1100元、這2款「升值」

恆春特斯拉1家4口墾丁慶生...高速撞飛機車1死7傷 出事前行徑詭異影像曝

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／灰熊新體系讓莫蘭特舉步維艱 與主帥零互動關係持續緊繃

聯合新聞網／ 綜合外電報導
灰熊隊球星莫蘭特近期表現不佳，盛傳球隊將把他交易出去。(美聯社) 美國聯合通訊社
灰熊隊球星莫蘭特近期表現不佳，盛傳球隊將把他交易出去。(美聯社) 美國聯合通訊社

曼菲斯灰熊近期陷入4連敗陰霾，球隊內部的緊張氣氛也逐漸浮上檯面，當家球星莫蘭特（Ja Morant）與新任總教練伊薩洛（Tuomas Iisalo）之間的矛盾更成為外界焦點。

在先前灰熊以15分之差不敵火箭的比賽中，莫蘭特全場態度明顯低落，與教練之間幾乎零互動，全場19投6中僅得17分，還發生6次失誤。

特別是在暫停期間，莫蘭特都坐在板凳最末端，與隊友、教練幾乎沒有交流。直到第四節比賽勝負已定時，他才與伊薩洛短暫交談。這名26歲控衛全場表現沉默、缺乏能量，與他過往充滿激情的球場形象判若兩人。

伊薩洛本季主導的進攻體系被認為是球員難以適應的主因。這位來自芬蘭的教頭極度重視進階數據與系統打法，而非依賴球員個人能力，並強調「節奏至上」的理念。

然而，數據顯示灰熊的成效並不理想，球隊目前在每48分鐘場均回合數（Pace）排名聯盟第4，但由於對手頻繁收縮防守，其禁區出手比例僅排第24位，導致外線和中距離出手比例增加。

然而灰熊團隊三分命中率也只排在第24位，休賽季接連失去貝恩（Desmond Bane）、拉拉維亞（Jake LaRavia）、赫夫（Jay Huff）與肯納德（Luke Kennard）後，他們整體外線火力明顯下滑。在內外進攻失調的情況下，灰熊進攻效率排名聯盟倒數第5。

「我們的進攻目前整體太過僵化，無論是球的流動還是球員的移動都不夠靈活，」伊薩洛坦言，「這是教練團必須改善的部分，我們要更好地組織5名場上球員的節奏與位置。」

數據也顯示，莫蘭特的進攻模式正在改變。他切入次數明顯減少，外線出手增加，但效率卻下滑了。另一名主力大將傑克森（Jaren Jackson Jr.）的球權使用率更降至生涯新低的21.7%，他在對火箭一戰僅出手6次。

「當你長時間習慣一套不同的打法，要重新適應新的系統就會花更久時間，」傑克森接受訪問時表示，「你必須完全相信這個系統，全心投入，相信每一次進攻都會奏效。」

莫蘭特賽後也承認自己表現不佳，「我得更好地閱讀防守、選擇出手並保護球權，」他說道，「這些都是我需要改進的地方。」

相關新聞

NBA／灰熊新體系讓莫蘭特舉步維艱 與主帥零互動關係持續緊繃

曼菲斯灰熊近期陷入4連敗陰霾，球隊內部的緊張氣氛也逐漸浮上檯面，當家球星莫蘭特（Ja Morant）與新任總教練伊薩洛（Tuomas Iisalo）之間的矛盾更成為外界焦點。 在先前灰熊以15分

NBA／感冒症狀惡化 柯瑞繼續缺席客場對金塊之戰

金州勇士球星柯瑞（Stephen Curry）因病持續缺陣，將無法隨隊出戰台灣時間明天對金塊的客場比賽，這場也是勇士本季「NBA盃」季中錦標賽的首場比賽。 柯瑞是在日前客場之旅後感染病症。雖然他

NBA／前灰熊防守大鎖又出事了！車內持有3種毒品遭逮

前灰熊隊艾倫（Tony Allen）球員時期以強悍防守能力著稱，不過退休後風波頻傳，近期傳出他因持有毒品，遭警方逮捕。 據了解，艾倫於美國時間週三在公路上遭警方攔查，員警在艾倫身上與車內發現多樣

NBA／髮線再度「掉色」染黑巫師小將 布朗幽默回：AI越來越誇張

波士頓塞爾蒂克球星布朗（Jaylen Brown）近日因髮線問題再次登上社群熱搜。 雖然布朗在對華盛頓巫師的比賽中攻下35分、5籃板、5助攻，幫助球隊以136比107輕鬆取勝，但外界討論的焦點卻

NBA／綠衫軍主帥「瘋狗故事」再添一樁！ 懷特：放機關槍掃射聲

塞爾蒂克37歲總教練馬祖拉（Joe Mazzulla）以「鐵血」性格聞名，後衛懷特（Derrick White）爆料，馬祖拉曾經在他練球時，播放機關槍掃射的音樂。 馬祖拉曾在2024年季後賽對球

NBA／熱火教頭住家失火全毀了！ 不請假仍會帶隊戰黃蜂

熱火總教練史波史特拉（Erik Spoelstra）先前傳出住家遭大火焚燒，整間住宅甚至化為廢墟，所幸當時無人在家，且未傳出任何傷亡。熱火隊表示，史波史特拉仍計畫在明日交手夏洛特黃蜂的比賽中執教。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。