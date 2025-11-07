快訊

NBA／格林加盟太陽首秀飆29分 攜手布克輕取殘陣快艇

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
格林加盟太陽首戰拿下29分。 路透社
格林加盟太陽首戰拿下29分。 路透社

今年夏天透過杜蘭特（Kevin Durant）交易案轉戰太陽隊的格林（Jalen Green），在開季因傷缺陣後，今天總算贏來新東家首秀，而他也在上半場就火力全開，最終攻下29分，攜手拿下24分、7助攻的布克（Devin Booker）幫助太陽以115：102輕取快艇隊。

太陽今年休賽季進行陣容重整，包括送走杜蘭特並與比爾（Bradley Beal）買斷合約，不過透過杜蘭特交易案加盟的格林，在開季前8場比賽卻因傷缺陣，直到今天與快艇之戰才復出，反觀快艇今天卻在雷納德（Kawhi Leonard）、哈登（James Harden）缺陣的情況下迎戰。

而格林今天的首秀也沒有讓太陽球團和球迷失望，他在上半場出賽13分鐘就投進4記三分球拿下16分，且第三節還與布克攜手率領球隊打出單節40分的攻勢，幫助太陽逆轉戰局並拉開差距，最終太陽也在格林與布克分別攻下29分與24分領軍下，以13分差距擊敗快艇，收下賽季第4勝。

至於輸球的快艇今天則以中鋒祖巴茲（Ivica Zubac）攻下23分、11籃板表現最佳，比爾在受到上場時間限制下，面對前東家僅打20分鐘，且14次出手僅命中2球拿下5分。

延伸閱讀

NBA／狀元佛雷格控衛實驗引爭議 格林舉西蒙斯為例示警獨行俠

NBA／進攻、防守何者能奪冠？KD與勇士前隊友格林鬧翻

NBA／杜蘭特透露可能立即退休的理由 黃蜂、公鹿躺著也中槍

NBA／「我不認為他們是爭冠球隊」勇士格林點出尼克關鍵隱憂

相關新聞

NBA／狀元佛雷格控衛實驗引爭議 格林舉西蒙斯為例示警獨行俠

達拉斯獨行俠持續陷入低潮，日前在主場以99比101不敵人手短缺的鵜鶘，開季戰績已經跌至2勝6敗。菜鳥狀元佛雷格（Cooper Flagg）此戰擔任先發前鋒，展現出本身的潛力，全場繳出20分9籃板2助攻

NBA／感冒症狀惡化 柯瑞繼續缺席客場對金塊之戰

金州勇士球星柯瑞（Stephen Curry）因病持續缺陣，將無法隨隊出戰台灣時間明天對金塊的客場比賽，這場也是勇士本季「NBA盃」季中錦標賽的首場比賽。 柯瑞是在日前客場之旅後感染病症。雖然他

NBA／讚二輪秀理查德有「四大優點」 勇士主帥：球探幹得好

勇士隊今年又在選秀末段挖到寶！第56順位後衛理查德（Will Richard）昨天先發上陣35分鐘，15投10中狂砍30分，總教練柯爾（Steve Kerr）今天在廣播節目上提到，理查德有「四大優點」

NBA／格林加盟太陽首秀飆29分 攜手布克輕取殘陣快艇

今年夏天透過杜蘭特（Kevin Durant）交易案轉戰太陽隊的格林（Jalen Green），在開季因傷缺陣後，今天總...

NBA／希爾德曝湯普森9年前邀他看勇士比賽 剛好見證柯瑞「神蹟」

湯普森（Klay Thompson）與希爾德（Buddy Hield）都以外線火力聞名，兩人先後加入勇士隊，他們還有一個共同點，就是身上都留著巴哈馬人的血。 2016年希爾德在奧克拉荷馬大學打球

NBA／莫蘭特與主帥零互動 國王、火箭遭點名是潛在買家

今年開季不論個人表現還是球隊表現都不如預期的灰熊隊一哥莫蘭特（Ja Morant），近期也頻頻遭傳可能被球隊交易，其中國...

