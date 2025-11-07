NBA／希爾德曝湯普森9年前邀他看勇士比賽 剛好見證柯瑞「神蹟」

湯普森（Klay Thompson）與希爾德（Buddy Hield）都以外線火力聞名，兩人先後加入勇士隊，他們還有一個共同點，就是身上都留著巴哈馬人的血。

2016年希爾德在奧克拉荷馬大學打球，被當時正處巔峰的湯普森注意到。希爾德近日受訪時提到，湯普森當時主動邀請他看勇士與奧克拉荷馬雷霆隊的比賽，「有一天他傳訊息給我，『嘿，我這有2張票，你來看比賽吧。』我心想當然要去！」

希爾德透露勇士2014-15賽季奪冠後，才知道湯普森有巴哈馬血統，才開始關注勇士，「從那之後我就開始看他打球，2015年柯瑞（Steph Curry）崛起，我正好是大三，我就想『一切都說得通了』。我開始學他們的投籃節奏和跑動方式。」

希爾德大三賽季場均17.4分，命中率35.9%；到了大四賽季場均上升至25.0分，三分命中率高達45.7%，成為享譽全美的神射手。後來也在2016年選秀大會首輪第6順位被鵜鶘隊選中，展開NBA生涯。

那次造訪比賽現場，希爾德不僅進入勇士休息室，還與湯普森、柯瑞（Stephen Curry）和柯爾（Steve Kerr）等勇士成員見面，希爾德回憶：「我當時心想，總有一天我也會和這些傢伙並肩作戰。」

希爾德那天還親眼見證一場勇士的經典戰役，「我原本以為他們要輸了，那時我才明白NBA有多瘋狂。那時杜蘭特（Kevin Durant）和衛斯特布魯克（Russell Westbrook）都在巔峰，真的很難防守。但柯瑞投進致勝三分時，我整個人傻眼。他那場比賽做了好多不可思議的事，一切都說得通。」

根據希爾德的敘述，這場比賽應該是2016年2月28日，柯瑞全場24投14中，其中三分球16投12中、狂飆46分，延長賽幫助勇士以121：118擊敗雷霆。

如今湯普森轉戰獨行俠，希爾德加入勇士成為湯普森的替代品。上季季後賽首輪第七戰，希爾德火力全開，三分球11投9中、砍下33分，成為勇士晉級最大功臣。雖然沒有和湯普森同隊過，但至少也跟柯瑞並肩作戰。