NBA／感冒症狀惡化 柯瑞繼續缺席客場對金塊之戰

金州勇士球星柯瑞（Stephen Curry）因病持續缺陣，將無法隨隊出戰台灣時間明天對金塊的客場比賽，這場也是勇士本季「NBA盃」季中錦標賽的首場比賽。

柯瑞是在日前客場之旅後感染病症。雖然他曾帶病出戰主場對太陽的比賽，但賽後他在記者會上邊咳嗽邊吸鼻涕，坦言自己下半場體能幾乎耗盡。

勇士隊在隔天隨即宣布柯瑞缺席客場對國王的比賽，如今症狀加重，他將連續兩場比賽無法上場。

總教練柯爾（Steve Kerr）表示，他與柯瑞透過簡訊聯繫後得知對方的病情仍在惡化。「他告訴我症狀比前幾天更嚴重，所以我們決定讓他休息。」柯瑞將繼續留在舊金山休養，之後主場迎戰溜馬時再評估復出狀況。

除柯瑞外，先前對國王一戰也因傷休兵的格林（Draymond Green）與巴特勒（Jimmy Butler），都會隨隊前往丹佛，但柯爾指出兩人「都有望」回歸。

在3名主力缺席的情況下，勇士改由年輕球員頂上火線，包括庫明加（Jonathan Kuminga）、穆迪（Moses Moody）和二輪新秀理查德（Will Richard）等，儘管不敵國王，但仍有不錯的表現，接下來面對勁敵金塊，勢必也將是一場苦戰。