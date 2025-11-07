聽新聞
0:00 / 0:00
NBA／感冒症狀惡化 柯瑞繼續缺席客場對金塊之戰
金州勇士球星柯瑞（Stephen Curry）因病持續缺陣，將無法隨隊出戰台灣時間明天對金塊的客場比賽，這場也是勇士本季「NBA盃」季中錦標賽的首場比賽。
柯瑞是在日前客場之旅後感染病症。雖然他曾帶病出戰主場對太陽的比賽，但賽後他在記者會上邊咳嗽邊吸鼻涕，坦言自己下半場體能幾乎耗盡。
勇士隊在隔天隨即宣布柯瑞缺席客場對國王的比賽，如今症狀加重，他將連續兩場比賽無法上場。
總教練柯爾（Steve Kerr）表示，他與柯瑞透過簡訊聯繫後得知對方的病情仍在惡化。「他告訴我症狀比前幾天更嚴重，所以我們決定讓他休息。」柯瑞將繼續留在舊金山休養，之後主場迎戰溜馬時再評估復出狀況。
除柯瑞外，先前對國王一戰也因傷休兵的格林（Draymond Green）與巴特勒（Jimmy Butler），都會隨隊前往丹佛，但柯爾指出兩人「都有望」回歸。
在3名主力缺席的情況下，勇士改由年輕球員頂上火線，包括庫明加（Jonathan Kuminga）、穆迪（Moses Moody）和二輪新秀理查德（Will Richard）等，儘管不敵國王，但仍有不錯的表現，接下來面對勁敵金塊，勢必也將是一場苦戰。
🔥 udn 瘋運動IG 追起來
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言