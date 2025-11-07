快訊

海鷗造成菲律賓188死、鳳凰又將侵襲 菲總統宣布國家災難狀態

MLB／道奇18局大戰原本要換野手投球 山本由伸說：我來投！

6旬檢察官摸帥氣男警大腿還「約泡」 免除職務轉任檢事

NBA／莫蘭特與主帥零互動 國王、火箭遭點名是潛在買家

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導

今年開季不論個人表現還是球隊表現都不如預期的灰熊隊一哥莫蘭特（Ja Morant），近期也頻頻遭傳可能被球隊交易，其中國王、熱火、火箭等隊更被直接點名是莫蘭特可能的潛在買家，不過今年開季仍在磨合新陣容的火箭也被認為將不會輕易出手。

灰熊在今年開季前9場比賽僅拿下3勝，其中球隊一哥莫蘭特也僅繳出20分、7.3助攻、1抄截的數據，狀態遠不如過去幾個賽季，而今天更傳出莫蘭特與總教練伊薩洛（Tuomas Iisalo）更幾乎已是零互動，讓交易莫蘭特的消息不脛而走。

其中美國媒體就指出，包括國王、熱火、火箭、老鷹、暴龍甚至是鵜鶘都被傳出可能是莫蘭特的買家，不過國王在本季補進衛斯特布魯克（Russell Westbrook）、施羅德（Dennis Schroder）後，兩人也都打出不錯表現，是否要拆掉現有陣容將是一大難題。

同樣的狀況也發生在火箭身上，火箭本季在交易來杜蘭特（Kevin Durant）後，積極培養湯普森（Amen Thompson）擔任控球，排出「死亡五大」的陣型，並且在近期產生良好化學效應，因此美國媒體也認為，在目前火箭比賽樣本數仍不多的情況下，儘管莫蘭特具有相當的交易吸引力，但火箭將不會輕易出手。

而外界也認為，灰熊如果在本季想將莫蘭特交易出去，那可能得到的回報與當年籃網隊將厄文（Kyrie Irving）送走時相近，也就是大約落在2個輪替球員搭配上1個首輪籤加兩個次輪籤。

延伸閱讀

NBA／莫蘭特演「超級球星離隊劇本」 傳灰狼關注、火箭沒興趣

新教頭上任磨合期 莫蘭特在灰熊新體系為何如此掙扎？

NBA／莫蘭特復出沒人要看？ 灰熊主場戰活塞票價僅2美元

NBA／失言風波揭露與球團不合內幕 傳灰熊考慮交易莫蘭特

相關新聞

NBA／狀元佛雷格控衛實驗引爭議 格林舉西蒙斯為例示警獨行俠

達拉斯獨行俠持續陷入低潮，日前在主場以99比101不敵人手短缺的鵜鶘，開季戰績已經跌至2勝6敗。菜鳥狀元佛雷格（Cooper Flagg）此戰擔任先發前鋒，展現出本身的潛力，全場繳出20分9籃板2助攻

NBA／「全場84罰球」湖人主帥好無奈 史馬特自認低級失誤太誇張

馬刺隊昨天在湖人隊主場展開激戰，沒想到比賽淪為罰球大戰，兩隊總共66次犯規、84次罰球，比賽耗時2小時54分鐘才結束。湖人總教練瑞迪克（JJ Redick）直呼比賽節奏都被打亂了。 這場比賽本該

NBA／莫蘭特與主帥零互動 國王、火箭遭點名是潛在買家

今年開季不論個人表現還是球隊表現都不如預期的灰熊隊一哥莫蘭特（Ja Morant），近期也頻頻遭傳可能被球隊交易，其中國...

NBA／不講武德！ 前湖人中鋒「開三槍」嚇退闖空門男子

根據美國媒體報導，前洛杉磯湖人隊中鋒伍德（Christian Wood）周三在住宅內，疑似向企圖闖入屋內的嫌犯「開三槍」反擊。 洛杉磯警方指出，案發時伍德在屋內，聽見屋後傳出巨大撞擊聲，隨後發現

NBA／金塊與立陶宛中鋒重修合約條款 增添未來運作彈性空間

根據消息人士透露，丹佛金塊與中鋒瓦藍邱納斯（Jonas Valanciunas）近日協議修改現有3年合約的最後一年條款，將薪資保障生效日期從原定的2026年6月29日，延後至同年7月8日。此舉將讓金塊

NBA／灌籃王麥克朗又遭無情釋出 溜馬簽下莫里斯補後場空缺

10天前才與溜馬隊簽下複數年非保障合約的3屆灌籃王麥克朗（Mac McClung），在為溜馬效力3場比賽後，今天傳出將遭...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。