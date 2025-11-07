NBA／不講武德！ 前湖人中鋒「開三槍」嚇退闖空門男子
根據美國媒體報導，前洛杉磯湖人隊中鋒伍德（Christian Wood）周三在住宅內，疑似向企圖闖入屋內的嫌犯「開三槍」反擊。
洛杉磯警方指出，案發時伍德在屋內，聽見屋後傳出巨大撞擊聲，隨後發現有三名男子試圖闖入住宅。伍德疑似朝地面開三槍，嚇退嫌犯並迫使他們逃離現場。
事件發生於下午1點左右，警方到場時三名嫌犯已逃逸，目前還沒有被逮捕，洛杉磯警方仍持續追查嫌犯下落。警方指出，事件中無人受傷，屋內財物亦未遭竊。
伍德NBA打滾8季，2023-24賽季曾短暫效力湖人，出賽50場，平均得到6.9分5.1籃板，在那之後就沒有NBA出賽紀錄。
