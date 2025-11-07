NBA／金塊與立陶宛中鋒重修合約條款 增添未來運作彈性空間

根據消息人士透露，丹佛金塊與中鋒瓦藍邱納斯（Jonas Valanciunas）近日協議修改現有3年合約的最後一年條款，將薪資保障生效日期從原定的2026年6月29日，延後至同年7月8日。此舉將讓金塊在自由球員市場開啟（6月30日）後，擁有更大的操作空間，以便在休賽季潛在交易中運用瓦藍邱納斯的薪資。

根據修改後的協議，瓦藍邱納斯2026-27年賽季的1000萬美元薪資中，將有200萬美元為保障金額。原本條款規定，只要球隊在6月29日前將他釋出，便可完全免除薪資支出；但新協議將這個期限延後，等同確保他在自由市場開放初期仍屬金塊陣中資產，提升交易靈活性。

消息人士指出，這項延後條款不僅可防止瓦藍邱納斯提前成為自由球員，也讓他在交易市場上更具吸引力，特別是對於希望釋放薪資空間的球隊而言。

現年33歲的瓦藍邱納斯仍可在本季結束後與金塊商討續約。這位立陶宛中鋒最初於2024年夏天與華盛頓巫師簽下3年合約，隨後季中被交易至沙加緬度國王，進入休賽季之後，又被國王送到丹佛。

交易完成後，一度有報導指出瓦藍邱納斯考慮轉戰希臘豪門帕納辛奈科斯（Panathinaikos），但金塊方面始終堅持他會履行NBA合約。

本季至今，瓦藍邱納斯為金塊出賽6場，場均貢獻8.7分、4.3籃板與1.2助攻，平均上場時間僅12.1分鐘。