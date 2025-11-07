快訊

海鷗造成菲律賓188死、鳳凰又將侵襲 菲總統宣布國家災難狀態

MLB／道奇18局大戰原本要換野手投球 山本由伸說：我來投！

6旬檢察官摸帥氣男警大腿還「約泡」 免除職務轉任檢事

NBA／金塊與立陶宛中鋒重修合約條款 增添未來運作彈性空間

聯合新聞網／ 綜合外電報導
瓦藍邱納斯(左)。 美聯社
瓦藍邱納斯(左)。 美聯社

根據消息人士透露，丹佛金塊與中鋒瓦藍邱納斯（Jonas Valanciunas）近日協議修改現有3年合約的最後一年條款，將薪資保障生效日期從原定的2026年6月29日，延後至同年7月8日。此舉將讓金塊在自由球員市場開啟（6月30日）後，擁有更大的操作空間，以便在休賽季潛在交易中運用瓦藍邱納斯的薪資。

根據修改後的協議，瓦藍邱納斯2026-27年賽季的1000萬美元薪資中，將有200萬美元為保障金額。原本條款規定，只要球隊在6月29日前將他釋出，便可完全免除薪資支出；但新協議將這個期限延後，等同確保他在自由市場開放初期仍屬金塊陣中資產，提升交易靈活性。

消息人士指出，這項延後條款不僅可防止瓦藍邱納斯提前成為自由球員，也讓他在交易市場上更具吸引力，特別是對於希望釋放薪資空間的球隊而言。

現年33歲的瓦藍邱納斯仍可在本季結束後與金塊商討續約。這位立陶宛中鋒最初於2024年夏天與華盛頓巫師簽下3年合約，隨後季中被交易至沙加緬度國王，進入休賽季之後，又被國王送到丹佛。

交易完成後，一度有報導指出瓦藍邱納斯考慮轉戰希臘豪門帕納辛奈科斯（Panathinaikos），但金塊方面始終堅持他會履行NBA合約。

本季至今，瓦藍邱納斯為金塊出賽6場，場均貢獻8.7分、4.3籃板與1.2助攻，平均上場時間僅12.1分鐘。

相關新聞

NBA／狀元佛雷格控衛實驗引爭議 格林舉西蒙斯為例示警獨行俠

達拉斯獨行俠持續陷入低潮，日前在主場以99比101不敵人手短缺的鵜鶘，開季戰績已經跌至2勝6敗。菜鳥狀元佛雷格（Cooper Flagg）此戰擔任先發前鋒，展現出本身的潛力，全場繳出20分9籃板2助攻

NBA／「全場84罰球」湖人主帥好無奈 史馬特自認低級失誤太誇張

馬刺隊昨天在湖人隊主場展開激戰，沒想到比賽淪為罰球大戰，兩隊總共66次犯規、84次罰球，比賽耗時2小時54分鐘才結束。湖人總教練瑞迪克（JJ Redick）直呼比賽節奏都被打亂了。 這場比賽本該

NBA／感冒症狀惡化 柯瑞繼續缺席客場對金塊之戰

金州勇士球星柯瑞（Stephen Curry）因病持續缺陣，將無法隨隊出戰台灣時間明天對金塊的客場比賽，這場也是勇士本季「NBA盃」季中錦標賽的首場比賽。 柯瑞是在日前客場之旅後感染病症。雖然他

NBA／莫蘭特與主帥零互動 國王、火箭遭點名是潛在買家

今年開季不論個人表現還是球隊表現都不如預期的灰熊隊一哥莫蘭特（Ja Morant），近期也頻頻遭傳可能被球隊交易，其中國...

NBA／不講武德！ 前湖人中鋒「開三槍」嚇退闖空門男子

根據美國媒體報導，前洛杉磯湖人隊中鋒伍德（Christian Wood）周三在住宅內，疑似向企圖闖入屋內的嫌犯「開三槍」反擊。 洛杉磯警方指出，案發時伍德在屋內，聽見屋後傳出巨大撞擊聲，隨後發現

NBA／金塊與立陶宛中鋒重修合約條款 增添未來運作彈性空間

根據消息人士透露，丹佛金塊與中鋒瓦藍邱納斯（Jonas Valanciunas）近日協議修改現有3年合約的最後一年條款，將薪資保障生效日期從原定的2026年6月29日，延後至同年7月8日。此舉將讓金塊

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。