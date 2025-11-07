聽新聞
0:00 / 0:00
NBA／灌籃王麥克朗又遭無情釋出 溜馬簽下莫里斯補後場空缺
10天前才與溜馬隊簽下複數年非保障合約的3屆灌籃王麥克朗（Mac McClung），在為溜馬效力3場比賽後，今天傳出將遭到釋出，溜馬也將簽下30歲的前太陽隊後衛莫里斯（Monte Morris）頂替空缺。
本賽季後場傷兵為患的溜馬，在主控哈利伯頓（Tyrese Haliburton）賽季報銷，馬瑟倫（Bennedict Mathurin）、奈哈德（Andrew Nembhard）、麥克康奈爾（T.J. McConnell）和托平（Obi Toppin）等幾名主力也都因傷缺陣的情況下，後場人手可說是捉襟見肘。
而上月底溜馬也宣布釋出季前賽表現不錯的長人威斯曼（James Wiseman），並與麥克朗簽下兩年合約，第二年為非保障合約，原以為這將讓麥克朗擺脫在NBA的浪人生涯，不過就在為溜馬出賽3場，繳出平均6.3分、1.3籃板、1.7抄截的數據後，溜馬又傳出將釋出麥克朗，轉與莫里斯簽下合約。
邁入生涯第9個賽季的莫里斯，曾在上季為太陽效力45場繳出平均5.2分、1.6助攻和1.5籃板的數據，生涯最佳表現則是在2021-22賽季代表金塊隊出賽75場，其中74場為先發，平均能攻下12.6分、3籃板、4.4助攻。
🔥 udn 瘋運動IG 追起來
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言