NBA／灌籃王麥克朗又遭無情釋出 溜馬簽下莫里斯補後場空缺

10天前才與溜馬隊簽下複數年非保障合約的3屆灌籃王麥克朗（Mac McClung），在為溜馬效力3場比賽後，今天傳出將遭到釋出，溜馬也將簽下30歲的前太陽隊後衛莫里斯（Monte Morris）頂替空缺。

本賽季後場傷兵為患的溜馬，在主控哈利伯頓（Tyrese Haliburton）賽季報銷，馬瑟倫（Bennedict Mathurin）、奈哈德（Andrew Nembhard）、麥克康奈爾（T.J. McConnell）和托平（Obi Toppin）等幾名主力也都因傷缺陣的情況下，後場人手可說是捉襟見肘。

而上月底溜馬也宣布釋出季前賽表現不錯的長人威斯曼（James Wiseman），並與麥克朗簽下兩年合約，第二年為非保障合約，原以為這將讓麥克朗擺脫在NBA的浪人生涯，不過就在為溜馬出賽3場，繳出平均6.3分、1.3籃板、1.7抄截的數據後，溜馬又傳出將釋出麥克朗，轉與莫里斯簽下合約。

前太陽隊後衛莫里斯。 路透

邁入生涯第9個賽季的莫里斯，曾在上季為太陽效力45場繳出平均5.2分、1.6助攻和1.5籃板的數據，生涯最佳表現則是在2021-22賽季代表金塊隊出賽75場，其中74場為先發，平均能攻下12.6分、3籃板、4.4助攻。