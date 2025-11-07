NBA／狀元佛雷格控衛實驗引爭議 格林舉西蒙斯為例示警獨行俠

達拉斯獨行俠持續陷入低潮，日前在主場以99比101不敵人手短缺的鵜鶘，開季戰績已經跌至2勝6敗。菜鳥狀元佛雷格（Cooper Flagg）此戰擔任先發前鋒，展現出本身的潛力，全場繳出20分9籃板2助攻3抄截2阻攻的全方位數據。

然而，外界關注的焦點並不僅是獨行俠的連敗，而是總教練基德（Jason Kidd）開季以來讓19歲佛雷格客串控球後衛的戰術實驗。這項大膽安排引發許多討論，勇士前鋒格林（Draymond Green）甚至也在自己的節目《The Draymond Green Show》中提出警告，認為達拉斯應謹慎對待這位新秀的角色轉換。

「我唯一想說的是，讓佛雷格打控球要非常小心，因為那不是他的真正位置。」格林指出，「如果當年西蒙斯（Ben Simmons）被允許以能持球的強力前鋒身份出發，而不是被硬性定位為控球後衛，他的職業生涯結果會不會不同？」

主帥基德(右)的狀元控衛實驗引發熱議。 美聯社

格林以西蒙斯為例，提醒球隊不要過度改造天賦型球員的位置與職責，「我理解球隊想培養他的用意，但要小心，不要讓他因為打控衛而失去信心。在這個聯盟裡，一旦失去自信，想重新找回幾乎是不可能的。」

獨行俠目前在後場陷入人手荒，主控厄文（Kyrie Irving）因傷缺陣，羅素（D'Angelo Russell）則會更多去參與無球角色，迫使基德嘗試不同組合。

佛雷格本季出賽8場，場均得到14.4分、6.6籃板、2.8助攻，投籃命中率39.4%。雖然表現起伏，但他的全能身手與成熟度仍令外界看好。然而，在新秀階段就必須承擔控球重任，是否會影響其長期發展，仍是外界關注的焦點。