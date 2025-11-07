快訊

NBA／「全場84罰球」湖人主帥好無奈 史馬特自認低級失誤太誇張

聯合新聞網／ 綜合報導
湖人大鎖史馬特(右)和裁判溝通。 法新社
湖人大鎖史馬特(右)和裁判溝通。 法新社

馬刺隊昨天在湖人隊主場展開激戰，沒想到比賽淪為罰球大戰，兩隊總共66次犯規、84次罰球，比賽耗時2小時54分鐘才結束。湖人總教練瑞迪克（JJ Redick）直呼比賽節奏都被打亂了。

這場比賽本該是馬刺溫班亞瑪（Victor Wembanyama）與湖人唐西奇（Luka Doncic）之間的天才對決，MLB道奇隊球星史奈爾（Blake Snell）等人以及韓團SEVENTEEN成員SEUNGKWAN、JOSHUA也到場觀賽，不料裁判的哨音卻讓比賽失焦。

溫班亞瑪關鍵時刻6犯離場，瑞迪克賽後受訪時無奈表示，「今晚真的有太多身體接觸的犯規，節奏都被打亂了，對兩隊都不利。」

這場比賽哨音有多緊，問湖人大鎖史馬特（Marcus Smart）最知道，比賽最後1.2秒馬刺歐林尼克（Kelly Olynyk）補籃得手追到2分差，史馬特發球時被抓到踩線違例，讓馬刺多獲得一次進攻機會，所幸湖人終場仍以118：116驚險收下勝利。

史馬特賽後坦承錯誤，「這有點誇張，身為打了12年的老將，不該犯這種錯。不能把球交給裁判，讓他們決定比賽。我會負全責，隊友都理解，也會拿這件事開我玩笑，但我保證不會再發生。」

湖人 馬刺

