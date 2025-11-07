NBA／傳洩詹姆斯傷情涉賭 前隊友瓊斯不認罪

美國職籃NBA前球員瓊斯（Damon Jones）今天對兩起涉及非法賭博的案件均不認罪。瓊斯曾是球星詹姆斯（LeBron James）在克里夫蘭騎士隊的隊友，並在洛杉磯湖人隊擔任非正式助理教練，被視為親近詹姆斯的人士。

法新社報導，瓊斯在首宗案件中被控與數名同夥共謀，利用更衣室內部機密資訊操縱賭局。據稱瓊斯建議集團成員押注密爾瓦基公鹿隊擊敗湖人，因為他當時知道詹姆斯因傷無法出賽。幾小時後，詹姆斯宣布退賽，湖人最終輸掉比賽。

第2宗案件則涉入黑幫操縱的撲克牌詐賭，約30人參與，利用能看穿牌面的X光賭桌等高度精密設備作弊。瓊斯被控利用自身知名度吸引受害者參與這些被操控的賭局，然後從中抽成。

波特蘭拓荒者隊教頭畢拉普斯（Chauncey Billups）也被控涉入這起非法撲克案。畢拉普斯在球員時期曾在2004年率領底特律活塞隊奪得NBA總冠軍。

瓊斯在律師陪同下出庭面對兩位負責案件的法官，對兩案指控均不認罪，以20萬美元交保。

現年49歲、曾在NBA選秀落選的瓊斯效力過11支球隊，2005年至2008年在克里夫蘭騎士曾與詹姆斯並肩作戰，生涯表現中規中矩。

他之後轉任助理教練，2016年至2018年再次於詹姆斯重返騎士期間共事。2022年到2023年球季，瓊斯擔任詹姆斯私人教練，當時詹姆斯已加入湖人，但瓊斯並非球隊正式聘用教練。