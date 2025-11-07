快訊

鳳凰已達輕颱上限今將轉中颱！直接侵襲台灣機率高 這2天影響最劇烈

黃仁勳下午來台！首站參訪台積電台南三奈米廠 明與張忠謀同台運動會

31億珠寶被偷…曝羅浮宮保全密碼「簡單到不行」監控系統爛到爆

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／傳洩詹姆斯傷情涉賭 前隊友瓊斯不認罪

中央社／ 紐約6日綜合外電報導
前NBA球員瓊斯。 美聯社
前NBA球員瓊斯。 美聯社

美國職籃NBA前球員瓊斯（Damon Jones）今天對兩起涉及非法賭博的案件均不認罪。瓊斯曾是球星詹姆斯（LeBron James）在克里夫蘭騎士隊的隊友，並在洛杉磯湖人隊擔任非正式助理教練，被視為親近詹姆斯的人士。

法新社報導，瓊斯在首宗案件中被控與數名同夥共謀，利用更衣室內部機密資訊操縱賭局。據稱瓊斯建議集團成員押注密爾瓦基公鹿隊擊敗湖人，因為他當時知道詹姆斯因傷無法出賽。幾小時後，詹姆斯宣布退賽，湖人最終輸掉比賽。

第2宗案件則涉入黑幫操縱的撲克牌詐賭，約30人參與，利用能看穿牌面的X光賭桌等高度精密設備作弊。瓊斯被控利用自身知名度吸引受害者參與這些被操控的賭局，然後從中抽成。

波特蘭拓荒者隊教頭畢拉普斯（Chauncey Billups）也被控涉入這起非法撲克案。畢拉普斯在球員時期曾在2004年率領底特律活塞隊奪得NBA總冠軍。

瓊斯在律師陪同下出庭面對兩位負責案件的法官，對兩案指控均不認罪，以20萬美元交保。

現年49歲、曾在NBA選秀落選的瓊斯效力過11支球隊，2005年至2008年在克里夫蘭騎士曾與詹姆斯並肩作戰，生涯表現中規中矩。

他之後轉任助理教練，2016年至2018年再次於詹姆斯重返騎士期間共事。2022年到2023年球季，瓊斯擔任詹姆斯私人教練，當時詹姆斯已加入湖人，但瓊斯並非球隊正式聘用教練。

LeBron James

延伸閱讀

NBA／詹姆斯創紀錄生涯第23季首戰 最快19日主場對決爵士

NBA／巴克利質疑詹皇坐骨神經傷 稱他單純只是「老人背痛」

NBA／里夫斯絕殺唐西奇貼「山羊」符號 湖人2傳奇也發文盛讚

NBA／詹姆斯前隊友涉非法賭博被捕 疑利用湖人隊內資訊下注

相關新聞

NBA／「全場84罰球」湖人主帥好無奈 史馬特自認低級失誤太誇張

馬刺隊昨天在湖人隊主場展開激戰，沒想到比賽淪為罰球大戰，兩隊總共66次犯規、84次罰球，比賽耗時2小時54分鐘才結束。湖人總教練瑞迪克（JJ Redick）直呼比賽節奏都被打亂了。 這場比賽本該

NBA／傳洩詹姆斯傷情涉賭 前隊友瓊斯不認罪

美國職籃NBA前球員瓊斯今天對兩起涉及非法賭博的案件均不認罪。瓊斯曾是球星詹姆斯在克里夫蘭騎士的隊友，並在洛杉磯湖人擔任...

NBA／勇士第56順位新秀狂砍30分 庫明加「過來人」身分交流

勇士隊選秀第56順位新秀理查德（Will Richard）今天狂砍30分，雖然終場以116：121輸球，但勇士總教練柯爾（Steve Kerr）仍盛讚，「他是真正的NBA球員」。 勇士三巨頭柯瑞

NBA／艾頓笑稱道奇球員進場給壓力 湖人主帥讚：他是能贏的球員

馬刺隊溫班亞瑪（Victor Wembanyama）與湖人隊唐西奇（Luka Doncic）兩位天才球星正面交鋒，連美國職棒洛杉磯道奇隊冠軍成員都進場觀戰，湖人當家中鋒艾頓（Deandre Ayton

NBA／狀元佛雷格控衛實驗引爭議 格林舉西蒙斯為例示警獨行俠

達拉斯獨行俠持續陷入低潮，日前在主場以99比101不敵人手短缺的鵜鶘，開季戰績已經跌至2勝6敗。菜鳥狀元佛雷格（Cooper Flagg）此戰擔任先發前鋒，展現出本身的潛力，全場繳出20分9籃板2助攻

NBA／灌籃王麥克朗又遭無情釋出 溜馬簽下莫里斯補後場空缺

10天前才與溜馬隊簽下複數年非保障合約的3屆灌籃王麥克朗（Mac McClung），在為溜馬效力3場比賽後，今天傳出將遭...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。