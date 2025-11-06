NBA／勇士第56順位新秀狂砍30分 庫明加「過來人」身分交流

勇士隊選秀第56順位新秀理查德（Will Richard）今天狂砍30分，雖然終場以116：121輸球，但勇士總教練柯爾（Steve Kerr）仍盛讚，「他是真正的NBA球員」。

勇士三巨頭柯瑞（Stephen Curry）、巴特勒（Jimmy Butler）和格林（Draymond Green）今天都缺陣，理查德先發上陣35分鐘，15投10中，得到30分7籃板。

「理查德表現太出色了。」柯爾（Steve Kerr）受訪時讚嘆，「從訓練營一開始，他就展現出自己是真正的NBA球員。他有經驗、冷靜、不會亂傳球，總是做出正確的判斷，他能在壓力下控球，也會送出對的傳球，這傢伙真是了不起的球員。」

理查德賽後被問到得30分是否很興奮，他回答：「不，我們輸了。」他強調，「我只是盡量讓比賽變簡單。我相信『控制能控制的事』這句話。不管我扮演什麼角色，都會盡全力幫球隊贏球，無論上場或沒上場，都希望看到球隊獲勝。」

庫明加（Jonathan Kuminga）也稱讚理查德：「身為菜鳥是一名很棒的球員，我總是盡量和他多聊。因為在這個階段，你會面對很多期待，也會有很多目光注視你。」